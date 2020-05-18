15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

Британский YouTube-канал CarWow составил любопытный рейтинг автомобилей. Особенно он будет полезен тем, кто желает купить себе свежее б/у авто.
Взяв за основу данные сайта WarrantyWise, который предлагает услуги по устранению неисправностей после истечения заводской гарантии, журналисты составили список из 15 самых ненадежных автомобилей за последние десять лет и самых распространенных и дорогостоящих неисправностей у этих моделей.
15 наименее надёжных авто
theautowarehouse.com
Оказалось, что больше всего дефектных авто относятся к премиальному сегменту. При этом наибольшее количество поломок приходится на пневподвеску, двигатель и электросистему. В общем и целом этот список выглядит следующим образом:
15. Tesla Model S
carscoops.com
Из всех автомобилей премиум-класса Tesla Model S является единственной легковушкой, у которой наименьшие проблемы с силовой установкой – она электрическая, а потому имеет более простое и незамысловатое устройство. Тем не менее, электрокар нередко нуждается в дорогостоящем ремонте пневмоподвески.
14. BMW M4
carscoops.com
Отличная драйверская машина, но есть проблемы с тормозами. Впрочем, с информационно-развлекательной системой дела обстоят ещё хуже.
13. Mercedes-Benz GL
carscoops.com
Старшее поколение внедорожника (его новое имя – GLS) не может похвастать надёжной электроникой.
12. Ford Galaxy
carscoops.com
Проблемы с коробкой передач.
11. BMW X5
carscoops.com
Старшие поколения легендарного "икса" страдают от проблем с подвеской и двигателями.
10. Range Rover
carscoops.com
Проблемные пневмоподвеска и моторы.
9. Mazda CX-5
carscoops.com
Качественное авто, но у предыдущего поколения были проблемы с двигателем.
8. Audi Q7
carscoops.com
У предыдущего поколения были проблемы с течью масла и электроникой.
7. Jaguar XJ
carscoops.com
Проблемы с двигателем.
6. Range Rover Sport
carscoops.com
Пневмоподвеска и моторы.
5. Chevrolet Captiva
carscoops.com
Кроссовер, у которого были большие проблемы с коробками передач.
4. Porsche Cayenne
carscoops.com
Электроника и моторы.
3. BMW X6
carscoops.com
Предыдущие два поколения: электроника и моторы.
2. Audi A7
carscoops.com
У прошлой генерации было много проблем с коробкой передач.
1. Bentley Continental GT
carscoops.com
Предыдущее поколение ультра-роскошного автомобиля расстраивали проблемами с электроникой и двигателем.
Ранее OBOZREVATEL публиковал список 5 наименее надёжных двигателей современности.
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