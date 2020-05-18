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18 мая • обновлено в 13:44
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15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

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Британский YouTube-канал CarWow составил любопытный рейтинг автомобилей. Особенно он будет полезен тем, кто желает купить себе свежее б/у авто.

Взяв за основу данные сайта WarrantyWise, который предлагает услуги по устранению неисправностей после истечения заводской гарантии, журналисты составили список из 15 самых ненадежных автомобилей за последние десять лет и самых распространенных и дорогостоящих неисправностей у этих моделей.

15 наименее надёжных авто

15 наименее надёжных авто

theautowarehouse.com

Оказалось, что больше всего дефектных авто относятся к премиальному сегменту. При этом наибольшее количество поломок приходится на пневподвеску, двигатель и электросистему. В общем и целом этот список выглядит следующим образом:

15. Tesla Model S

15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

carscoops.com

Из всех автомобилей премиум-класса Tesla Model S является единственной легковушкой, у которой наименьшие проблемы с силовой установкой – она электрическая, а потому имеет более простое и незамысловатое устройство. Тем не менее, электрокар нередко нуждается в дорогостоящем ремонте пневмоподвески.

14. BMW M4

15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

carscoops.com

Отличная драйверская машина, но есть проблемы с тормозами. Впрочем, с информационно-развлекательной системой дела обстоят ещё хуже.

13. Mercedes-Benz GL

15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

carscoops.com

Старшее поколение внедорожника (его новое имя – GLS) не может похвастать надёжной электроникой.

12. Ford Galaxy

15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

carscoops.com

Проблемы с коробкой передач.

11. BMW X5

15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

carscoops.com

Старшие поколения легендарного "икса" страдают от проблем с подвеской и двигателями.

10. Range Rover

15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

carscoops.com

Проблемные пневмоподвеска и моторы.

9. Mazda CX-5

15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

carscoops.com

Качественное авто, но у предыдущего поколения были проблемы с двигателем.

8. Audi Q7

15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

carscoops.com

У предыдущего поколения были проблемы с течью масла и электроникой.

7. Jaguar XJ

15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

carscoops.com

Проблемы с двигателем.

6. Range Rover Sport

15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

carscoops.com

Пневмоподвеска и моторы.

5. Chevrolet Captiva

15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

carscoops.com

Кроссовер, у которого были большие проблемы с коробками передач.

4. Porsche Cayenne

15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

carscoops.com

Электроника и моторы.

3. BMW X6

15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

carscoops.com

Предыдущие два поколения: электроника и моторы.

2. Audi A7

15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

carscoops.com

У прошлой генерации было много проблем с коробкой передач.

1. Bentley Continental GT

15 авто последних 10 лет, на ремонте которых можно разориться

carscoops.com

Предыдущее поколение ультра-роскошного автомобиля расстраивали проблемами с электроникой и двигателем.

Ранее OBOZREVATEL публиковал список 5 наименее надёжных двигателей современности.

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Автор
Виталий Сазонов
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