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10 декабря • обновлено в 13:49
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Немцы назвали лучшие б/у авто до 5000 евро

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Выбор б/у авто – вещь всегда непростая. А когда бюджет небольшой, то в особенности. За скромную сумму очень сложно отыскать машину, которая бы прослужила верой и правдой не один год.

Конечно, в такой ситуации лучше всего обратиться к автокэксперту по подбору, но если такой возможности нет, то можно попробовать подобрать авто самостоятельно. А помочь в этом может свежий рейтинг самых надежных б/у авто до 5000 евро от организации по техническому надзору Германии (TÜV-Report 2020). OBOZREVATEL изучил результаты этого рейтинга (их предоставило издание autobild.de) и готов представить вам полный список машин, которые могут стать достойной покупкой.

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Представленные в списке машины разделены по возрастным категориям: лучшие б/у авто до 5000 евро возрастом от 2 до 3 лет, 4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет и 10-11 лет. Кроме того, специалисты назвали стартовую цену каждого из автомобилей на вторичке, а также отметили их главные недостатки (и, по сути, единственные).

Ну, что, поехали?

Самые надежные б/у авто до 5000 евро

Лучшие авто от 2 до 3 лет

3-е место: Volkswagen Polo (2009-2017)

VW Polo

VW Polo

autobild.de

Слабое место – компоненты тормозной системы. Цена в Германии – от 4000 евро.

2-е место: Toyota Yaris (2011-2018)

Toyota Yaris

Toyota Yaris

autobild.de

Слабое место – переднее освещение. Цена в Германии – от 4800 евро.

1-е место: Kia Venga (2010-н.в.)

Kia Venga

Kia Venga

autobild.de

Слабое место – нет. Цена в Германии – от 4800 евро.

Лучшие авто от 4 до 5 лет

3-е место: Opel Meriva (2010-2017)

Opel Meriva

Opel Meriva

autobild.de

Слабое место – повышенные потери масла. Цена в Германии – от 4500 евро.

2-е место: Peugeot 308 (2007-2015)

Peugeot 308

Peugeot 308

autobild.de

Слабое место – тормозные диски. Цена в Германии – от 2500 евро.

1-е место: Suzuki SX4 (2006-2015)

Suzuki SX4

Suzuki SX4

autobild.de

Слабое место – катализаторы. Цена в Германии – от 3100 евро.

Лучшие авто от 6 до 7 лет

3-е место: Opel Agila B (2008-2014)

Opel Agila

Opel Agila

autobild.de

Слабое место – н.у. Цена в Германии – от 2000 евро.

2-е место: VW Golf Plus (2004-2014)

VW Golf Plus

VW Golf Plus

autobild.de

Слабое место – фары и поворотники. Цена в Германии – от 1800 евро.

1-е место: Mazda2 (2007-2014)

Mazda2

Mazda2

autobild.de

Слабое место – рулевые шарниры. Цена в Германии – от 2200 евро.

Лучшие авто от 8 до 9 лет

3-е место: VW Golf (2008-2012)

VW Golf

VW Golf

autobild.de

Слабое место – "различные мелочи". Цена в Германии – от 3800 евро.

2-е место: Audi A3 (2003-2012)

Audi A3

Audi A3

autobild.de

Слабое место – н.у. Цена в Германии – от 1900 евро.

1-е место: VW Golf Plus (2004-2014)

VW Golf Plus

VW Golf Plus

autobild.de

Слабое место – освещение. Цена в Германии – от 1800 евро.

Лучшие авто от 10 до 11 лет

3-е место: Ford Fusion (2002-2012)

Ford Fusion

Ford Fusion

autobild.de

Слабое место – н.у. Цена в Германии – от 1000 евро.

2-е место: VW Eos (2006-2015)

VW Eos

VW Eos

autobild.de

Слабое место – складная крыша. Цена в Германии – от 3500 евро.

1-е место: VW Golf Plus (2004-2014)

VW Golf Plus

VW Golf Plus

autobild.de

Слабое место – оптика. Цена в Германии – от 1800 евро.

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Как видим, больше всех "отличился" VW Golf Plus – он оказался победителем сразу в трех категориях. Как отмечают эксперты, это ни разу не захватывающий и не эмоциональный автомобиль, однако он очень надежный и долговечный. Поэтому те, кто желает просто хорошую рабочую "лошадку" в бюджете до 5000 евро, может смело рассматривать этот вариант без каких-либо колебаний.

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Автор
Валентин Петров
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