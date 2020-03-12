Министерство внутренних дел всерьез взялось за безопасность граждан страны с целью снизить количество ДТП с летальными исходами. Так, "война на дорогах" начнется с Киева и Киевской области, где нарушителей ПДД будут ловить с помощью видеофиксации.

Как рассказал в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, в четверг, 12 марта, президенту Украины Владимиру Зеленскому презентовали систему автоматической фиксации превышения скорости в столичном регионе.

"На сегодня в столице установлено 20 таких камер с радарами. Также сейчас устанавливается 30 камер на дорогах Киевской области. С 1 мая система заработает в штатном режиме и водители, которые будут нарушать скоростной режим, получат сообщение по адресу регистрации своих автомобилей, или в электронный кабинет водителя, если будут в нем зарегистрированы. Пока, до 1 мая, система автофиксации работает в тестовом режиме", – рассказал Геращенко.

Зеленскому показали, как будут ловить нарушителей ПДД mvs.gov.ua

Нарушителей ПДД в Украине будут снимать на видео mvs.gov.ua

Он подчеркнул, что за 28 лет в Украине на дорогах погибли более 174 тысяч человек и еще более 1,2 миллиона получили травмы. Задание системы видеофиксации – заставить водителей не превышать скорость.

Статистика по ДТП в Украине mvs.gov.ua

Геращенко рассказал, что поскольку около 40% ДТП происходят именно из-за нарушения скоростного режима, эта система даст возможность контролировать скорость на наиболее аварийно-опасных участках дорог.

Статистика по ДТП в Украине mvs.gov.ua

Статистика по ДТП в Украине mvs.gov.ua

Камеры устанавливаются только в местах повышенной концентрации ДТП. По закону перед всеми камерами установлен предупредительный знак. Также эти камеры будут нанесены на все возможные виды карт и геоинформационных систем.

В Киеве установили камеры для борьбы с нарушителями ПДД mvs.gov.ua

В Киеве установили камеры для борьбы с нарушителями ПДД mvs.gov.ua

"На 3-й Всемирный министерской конференции по безопасности дорожного движения, которая проходила в городе Стокгольм 18-20 февраля этого года под эгидой ООН, была установлена ​​амбициозная и гуманная цель – в два раза сократить гибель людей на дорогах до 2030 года. А к 2050 году пытаться сократить смертность на дорогах к нулю.

Уверен, что при поддержке президента Владимира Зеленского, о которой он заявил сегодня прямо во время презентации, мы сократим гибель людей на дорогах Украины в два раза не за 10, а за 5 ближайших лет!" – написал Геращенко.

Зеленскому показали, как будут ловить нарушителей ПДД mvs.gov.ua

Нарушителей ПДД в Украине будут снимать на видео mvs.gov.ua

"Это только начало. Мы говорим о видеофиксации не только в Киеве и Киевской области. Мы хотим, чтобы она была на всей территории Украины", – сказал президент.

"Задача, чтобы люди знали, что когда они нарушают правила дорожного движения, они не думают не только о своей жизни, но и о жизни тех людей, которые едут с ними в машине, едут по дорогам Украины", – отметил Зеленский.

Зеленскому показали, как будут ловить нарушителей ПДД president.gov.ua

Напомним, в Украине за 2019 год сотрудники полиции составили 3 млн протоколов относительно нарушения правил дорожного движения.

Всего в 2019 году в стране произошло около 160 тысяч ДТП. В авариях погибли 3 454 человека, из которых 164 – дети. В ДТП также были травмированы 32 тысячи человек.

Зеленскому показали, как будут ловить нарушителей ПДД mvs.gov.ua

Зеленскому показали, как будут ловить нарушителей ПДД president.gov.ua

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал