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12 марта • обновлено в 19:03
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Кирилл Лютый

Нарушителей ПДД будут фиксировать на видео: озвучен план борьбы с ДТП

1.4т
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Министерство внутренних дел всерьез взялось за безопасность граждан страны с целью снизить количество ДТП с летальными исходами. Так, "война на дорогах" начнется с Киева и Киевской области, где нарушителей ПДД будут ловить с помощью видеофиксации.

Как рассказал в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, в четверг, 12 марта, президенту Украины Владимиру Зеленскому презентовали систему автоматической фиксации превышения скорости в столичном регионе.

"На сегодня в столице установлено 20 таких камер с радарами. Также сейчас устанавливается 30 камер на дорогах Киевской области. С 1 мая система заработает в штатном режиме и водители, которые будут нарушать скоростной режим, получат сообщение по адресу регистрации своих автомобилей, или в электронный кабинет водителя, если будут в нем зарегистрированы. Пока, до 1 мая, система автофиксации работает в тестовом режиме", – рассказал Геращенко.

Зеленскому показали, как будут ловить нарушителей ПДД

Зеленскому показали, как будут ловить нарушителей ПДД

mvs.gov.ua

Нарушителей ПДД в Украине будут снимать на видео

Нарушителей ПДД в Украине будут снимать на видео

mvs.gov.ua

Он подчеркнул, что за 28 лет в Украине на дорогах погибли более 174 тысяч человек и еще более 1,2 миллиона получили травмы. Задание системы видеофиксации – заставить водителей не превышать скорость.

Статистика по ДТП в Украине

Статистика по ДТП в Украине

mvs.gov.ua

Геращенко рассказал, что поскольку около 40% ДТП происходят именно из-за нарушения скоростного режима, эта система даст возможность контролировать скорость на наиболее аварийно-опасных участках дорог.

Статистика по ДТП в Украине

Статистика по ДТП в Украине

mvs.gov.ua

Статистика по ДТП в Украине

Статистика по ДТП в Украине

mvs.gov.ua

Камеры устанавливаются только в местах повышенной концентрации ДТП. По закону перед всеми камерами установлен предупредительный знак. Также эти камеры будут нанесены на все возможные виды карт и геоинформационных систем.

В Киеве установили камеры для борьбы с нарушителями ПДД

В Киеве установили камеры для борьбы с нарушителями ПДД

mvs.gov.ua

В Киеве установили камеры для борьбы с нарушителями ПДД

В Киеве установили камеры для борьбы с нарушителями ПДД

mvs.gov.ua

"На 3-й Всемирный министерской конференции по безопасности дорожного движения, которая проходила в городе Стокгольм 18-20 февраля этого года под эгидой ООН, была установлена ​​амбициозная и гуманная цель – в два раза сократить гибель людей на дорогах до 2030 года. А к 2050 году пытаться сократить смертность на дорогах к нулю.

Уверен, что при поддержке президента Владимира Зеленского, о которой он заявил сегодня прямо во время презентации, мы сократим гибель людей на дорогах Украины в два раза не за 10, а за 5 ближайших лет!" – написал Геращенко.

Зеленскому показали, как будут ловить нарушителей ПДД

Зеленскому показали, как будут ловить нарушителей ПДД

mvs.gov.ua

Нарушителей ПДД в Украине будут снимать на видео

Нарушителей ПДД в Украине будут снимать на видео

mvs.gov.ua

"Это только начало. Мы говорим о видеофиксации не только в Киеве и Киевской области. Мы хотим, чтобы она была на всей территории Украины", – сказал президент.

"Задача, чтобы люди знали, что когда они нарушают правила дорожного движения, они не думают не только о своей жизни, но и о жизни тех людей, которые едут с ними в машине, едут по дорогам Украины", – отметил Зеленский.

Зеленскому показали, как будут ловить нарушителей ПДД

Зеленскому показали, как будут ловить нарушителей ПДД

president.gov.ua

Напомним, в Украине за 2019 год сотрудники полиции составили 3 млн протоколов относительно нарушения правил дорожного движения.

Всего в 2019 году в стране произошло около 160 тысяч ДТП. В авариях погибли 3 454 человека, из которых 164 – дети. В ДТП также были травмированы 32 тысячи человек.

Зеленскому показали, как будут ловить нарушителей ПДД

Зеленскому показали, как будут ловить нарушителей ПДД

mvs.gov.ua

Зеленскому показали, как будут ловить нарушителей ПДД

Зеленскому показали, как будут ловить нарушителей ПДД

president.gov.ua

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Война на дорогах
Персоны
Владимир Зеленский Арсен Аваков Антон Геращенко
Место
Украина Киев
Теги
Министерство внутренних дел Украины ПДД
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Комментарии на сайте не модерированы
кремль москва
кремль москва
чем меньше будет населения, тем меньше дтп с летальным исходом.
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