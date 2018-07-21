Розповім казочку. Жила-була фірма, яка хотіла імпортувати вживані авто, продавати їх громадянам та зиск мати. Бо вигідно. Можна тисячами скуповувати такі авто в лізингових компаній з ЄС, завозити їх на автовозах (економити на транзитах та страховці) і потім продавати. І собі і людям вигідно.

Але на вживані авто були досить великі податки (акциз), а пільги по акцизу мали лише громадяни( 1 авто - 1 раз на рік), а фірмі - зась((( Зменшити акциз? А тут злі дядьки з МВФ вимагають ще підвищити акциз на авто, горілку та тютюн, бо це податок на споживачів. Крім того, ще й заборона по євро 5, бо так ЄС ще Екс-Король пообіцяв в 2012- му та Указ відповідний підписав.

Що бідній фірмі робити? Ось і організувала та профінансувала ця фірма Бляхерову революцію з метою зменшення акцизів та скасування норм євро 5. Після реформ, які мають відбутись вже в вересні, почне фірма ввозити в Україну авто зі зменшеними акцизами та без євро 5 та добра наживати..

Прийде МВФ з претензіями по зменшенню акцизу? А відповідь є: "Ой, які страшні бляхери. Вони депутатів били. Ми повинні були підкорятись, бо їх "стопяцот мільонів". Прийде ЄС з претензіями. А відповідь та ж сама. І все для любимої фірми.

Сподобалась казочка? Це просто казочка і не шукайте співпадіння з реаліями))))