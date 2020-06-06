Индивидуальные номерные знаки не помогут избежать наказания водителям, которые нарушают скоростной режим.

Об этом сообщил замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Facebook, отметив, что подобные утверждения являются мифами.

"05.06.2020 камера автофиксации нарушений ПДД зафиксировала превышение скорости Dodge Charger, с индивидуальным номерным знаком ИИААО***. На улице Елены Телиги указанный автомобиль превысил скорость дважды: при разрешенных 50 км/ч. водитель двигался 123 км/ч. и 144 км/ч", – рассказал он.

facebook.com/Bilosh

Белошицкий отметил, что постановления о нарушении ПДД будут отправлены к владельцу по почте.

"Индивидуальные номера точно не помогут избежать ответственности", – подчеркнул он.

facebook.com/Bilosh

Как сообщал OBOZREVATEL:

На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксировать.

Превышение скорости движения будет наказываться штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.

Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

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