Загадка SONY: компания готовит уже второй электромобиль

Первый электромобиль SONY – покрытая туманом тайна. Нам неожиданно показали машину под названием Vision-S, сказали что-то про технологии и на этом все. Но на подходе уже второй электрокар.

Компания немногословна, поэтому нам ничего неизвестно о ее будущем в мире автопрома. Остается обращать внимание на неочевидные знаки, которые могут хоть что-то подсказать. Одним из таких стал загадочный макет, который компания заботливо оставила на заднем плане презентационного ролика Vision-S.

На переднем плане – SONY Vision-S, сзади – загадочный кроссовер скриншот видео

Разумеется, о таинственной машине ничего не рассказали. Но мы можем сделать вывод, что перед нами перспективный кроссовер SONY Vision-X, например. Сейчас можно называть эту машину как угодно. А художники InsideEVs и Motor1 даже придумали, как новинка может выглядеть.

Первый кроссовер SONY? Возможно insideevs.com

На видео, которое вы можете видеть ниже, мельком показали только переднюю часть машины. Сразу стоит отметить, что серийный вариант, если электрический кроссовер все же доберется до производства, может выглядеть иначе.

SONY Vision-S sony.com

Пока единственным ориентиром для дизайна можно выбрать Vision-S – не телевизор же, в самом деле. На предварительном изображении SUV выглядит таким же органичным и обтекаемым, а кузов состоит из аккуратных поверхностей с минимальным количеством декоративных элементов.

SONY Vision-S sony.com

Интересно, что в компании подготовили первый электромобиль SONY Vision-S в качестве технологического стенда для демонстрации новых технологий, которые можно применить в автомобилях. Тем не менее, компания продолжает работу над прототипом и готовится к дорожным испытаниям модели. Прицел на серийное производство очевиден, хотя технологический гигант и делает вид, что ничего не происходит.

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На данный момент нет никакой информации о сроках выхода первого электромобиля Сони на рынок. Неизвестны и эксплуатационные характеристики модели, равно как и ценовой диапазон. Но в компании намерены выступить сразу в нескольких сегментах, раз уж работа идет и над кроссовером. С нетерпением ждем подробностей.

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