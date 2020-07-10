В Украине планируют выпускать электромобили Volkswagen — депутат Рады

Закарпатский завод "Еврокар", который сейчас cобирает автомобили Skoda, планирует освоить производство электромобилей Volkswagen. Правда, информация эта неофициальная.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Роберт Горват. По его словам, поспособствовать налаживанию выпуска "электричек" в Украине должно новое законодательство.

"Насколько знаю, закарпатский "Еврокар" уже работает над тем, чтобы на заводе производили электрокары Volkswagen. Для региона работа с таким инвестором – настоящий прорыв. А законопроекты №3476 и №3477 дадут тот необходимый фундамент, на котором это сотрудничество можно будет эффективно налаживать", – отметил парламентарий.

По информации Роберта Горвата, закарпатский завод "Еврокар" якобы планирует выпускать электромобили VW. Скриншот публикации

Законопроекты №3476 и №3477 должны стимулировать развитие электромобильного направления в Украине. Первый документ – продлевает льготы на электромобили до 2025 года, а второй – освобождает от налогов до 2029 года комплектующие и оборудование для производства электрокаров. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже поддержал законопроекты и рекомендовал Верховной Раде принять их.

Vokswagen ID.3. Фото: Volkswagen

Какие именно электромобили Volkswagen могут выпускать в Украине, Роберт Горват не уточняет, но, очевидно, что может пойти о новых моделях не только бренда VW (в частности, семейства ID.), но и других марок группы Volkswagen – Skoda, SEAT и др. Кстати, совсем скоро на рынок должен выйти первый электрический кроссовер Skoda под названием Enyaq.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Volkswagen уже начал производство своего первого электрического кроссовера.