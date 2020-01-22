Ультрабюджетный электрокар Renault появится уже в этом году

Компания Renault готовит полностью электрическую версию своего маленького хетчбэка – Renault Twingo ZE. Новинка появится уже в этом году.

Если говорить более конкретно, то на европейский рынок новый электромобиль выйдет к концу этого года. А вот его дебют, по данным британского Auto Express, может состояться на мартовском автосалоне в Женеве.

Обычный Renault Twingo 2019 модельного года media.group.renault.com

Учитывая тот факт, что электрический Renault Twingo будет сити-каром, его цена ожидаемо будет небольшой. Но о каких именно деньгах пойдет речь, пока сказать сложно.

Обычный Renault Twingo 2019 модельного года media.group.renault.com

Технические характеристики Renault Twingo ZE. пока не разглашаются производителем, зато известно, что он будет построен на шасси другого маленького электрокара – Smart EQ Forfour. В таком случае можно предположить, что "француз" получит от "немца" и начинку: электродвигатель мощностью 80 л.с., аккумулятор на 17,6 кВтч и зарядку мощностью 22 кВт. Смарт с такими агрегатами обладают следующими характеристиками:

разгон от 0 до 100 км/ч: 12 с;

максимальная скорость: 130 км/ч;

запас хода: 145 км;

время быстрой зарядки до 80%: менее 40 мин.

Обычный Renault Twingo 2019 модельного года media.group.renault.com

Также Renault Twingo ZE. снабдят, скорее всего, фирменным мобильным приложением, которое позволит владельцу дистанционно следить за жизненно важными показателями автомобиля (процент зарядки и т.п.).

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, Renault выкатил на улицы загадочный кроссовер. Предполагается, что это электромобиль.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram