Два новых электрических кроссовера Toyota: как они выглядят

В течение следующих пяти лет Toyota выпустит на рынок 10 электромобилей, среди которых будут компактный кроссовер и среднеразмерный SUV. Недавно компания раскрыла внешний вид этих двух новинок.

Дизайн будущих электрокроссоверов японцы показали на патентных фото (впрочем, пока это лишь концептуальные наброски – серийные модели, очевидно, будут выглядеть немного иначе). Как видно, оба электрокара сделаны в единой стилистике (со сложными линиями-переходами, но при этом минималистичными пластинами), хотя отличия между собой у них кое-какие будут.

Среднеразмерный электрический кроссовер Toyota. Фото: Toyota

Среднеразмерный кроссовер тяготеет к двухобъемной форме, а вот компактный имеет однообъемный силуэт. Кроме того, если первому присущ утонченный дизайн, то второму – более резкие решения.

Компактный электрический кроссовер Toyota. Фото: Toyota

Из других общих деталей у этого дуэта – трапециевидный передок, выдвижные дверные ручки и камеры вместо зеркал.

Среднеразмерный электрический кроссовер Toyota. Фото: Toyota

Компактный электрический кроссовер Toyota. Фото: Toyota

Компактный электрический кроссовер Toyota. Фото: Toyota

В основе обоих кроссоверов будет лежать модульная платформа e-TNGA, она предполагает установку переднего, заднего или полного привода. e-TNGA изначально создавалась под электромобили, такое решение даст инженерам возможность скомпоновать агрегаты наиболее оптимальным образом, не прибегая к компромиссам, которые неизбежны при конвертации платформы с обычными двигателем под использование электрической силовой установки.

Среднеразмерный электрический кроссовер Toyota. Фото: Toyota

Среднеразмерный электрический кроссовер Toyota. Фото: Toyota

Компактный электрический кроссовер Toyota. Фото: Toyota

Компактный электрический кроссовер Toyota. Фото: Toyota

Помимо компактного и среднеразмерного кроссоверов, в десятку предстоящих электромобилей Toyota также войдут ещё один SUV, два минивэна и один универсал.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota показала новый кроссовер, созданный на базе Corolla.