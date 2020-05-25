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25 мая • обновлено в 17:11
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Toyota обзавелась сразу двумя электрическими кроссоверами

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Компания Toyota продолжает расширять семью электрических моделей, сообщает портал ElectricVehicleWeb. В Китае стартуют продажи сразу двух электрических кроссоверов.

2021 Toyota C-HR EV

2021 Toyota C-HR EV

electricvehicleweb.in

Первый под именем Toyota C-HR EV будет выпускаться на совместном предприятии GAC-Toyota. "Близец" под именем Toyota Izoa начнет производить еще одно совместное предприятие FAW-Toyota.

Благодаря расположению батареи под полом, центр тяжести удалось понизить, а жесткость кузова на 20% выше, чем у обычного C-HR. Кроме того, по словам представителей компании, автомобиль обладает собственными настройками подвески, улучшенной управляемостью и ездовым комфортом.

2021 Toyota C-HR EV

2021 Toyota C-HR EV

electricvehicleweb.in

Батарея энергоемкостью 54,3 кВтч обеспечивает запас хода до 400 км по циклу NEDC. Электромотор развивает мощность 150 кВт (204 л.с.), а крутящий момент достигает 300 Нм. Батарея получила пыле- и водонепроницаемый корпус, а нижняя часть имеет антикоррозионное покрытие. Для обеспечения безопасности и стабильности работы, элементы батареи и электрооборудование высокого напряжения снабжены системой охлаждения.

Внешне узнать электрический кроссовер можно по иному оформлению облицовки радиатора, эмблеме с синим контуром и новым 17-дюймовым легкосплавным дискам.

2021 Toyota C-HR EV

2021 Toyota C-HR EV

electricvehicleweb.in

В салоне появился 4,2-дюймовый дисплей на приборной панели, блок управления режимами движения вместо привычного рычага КП, а в топовых версиях водительское кресло снабдили электроприводом с 10-ю регулировками.

2021 Toyota C-HR EV

2021 Toyota C-HR EV

electricvehicleweb.in

C-HR EV имеет в своем арсенале фирменный комплекс безопасности и помощи водителю Toyota Safety Sense, который включает адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе движения, а также функцию автоматического переключения дальнего света.

Стоимость электрического кроссовера Toyota C-HR EV/Toyota Izoa стартует в Китае с отметки 225800 юань ($31600).

Как писал ранее OBOZREVATEL, концерны General Motors и SAIC объедини усилия по выпуску компактных городских электромобилей.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
новые авто новости авто электромобили кроссовер Toyota
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