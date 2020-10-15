Tesla готовит к премьере 7-местный кроссовер

Компания Tesla начнет производство долгожданной 7-местной модификации своего компактного кроссовера Model Y.

Об этом сообщает портал Carscoops. Выпуск новинки будет организован в ноябре нынешнего года, а первые клиенты получат модель в начале декабря.

От 5-местной модификации новинка отличается двумя дополнительными креслами, расположенными в багажнике. Благодаря высокому потолку, производитель обещает достаточно свободного места как для ног, так и для голов пассажиров. Опционный ряд сидений обойдется покупателям в дополнительные $3000.

Ранее компания уже предлагала подобную опцию для Model X и Model S. В частности, в Model S два дополнительных места расположены против хода, но низкий пол обеспечивает достаточно места для ног даже в самой мощной модификации Model S Plaid.

Появление новинки, – не единственная хорошая новость о Model Y. Ранее в Tesla подтвердили, что на заводе в Берлине будут производить обновленную версию Model Y с более продуктивными батареями.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Tesla выпустит народный электрокар за $25000.