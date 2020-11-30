Стали известны характеристики нового электромобиля BMW i7

Компания BMW официально объявила, что новое поколение 7-й серии (его выход ожидается в 2022 году) будет доступно не только в бензиновой, дизельной и гибридной версиях, но и полностью электрическом варианте. Одновременно с этим журналисты узнали кое-какие техническое подробности о будущем электрокаре, который получит имя i7.

Как пишет британский журнал Car, все версии новой BMW 7-Series будут использовать одну и ту же платформу. Электрический седан появится в 2023 году (на год позже бензинового), и это будет самая мощная "семерка" из предлагаемых. При этом у нее будет две модификации – обычная i7 и заряженная i7s.

Предполагается, что BMW i7 получит более 500 л.с. мощности и батарею на 100 кВтч, которой хватит на пробег около 500 км, а вот BMW i7S будет иметь в своем распоряжении около 670 л.с. и АКБ емкостью 120 кВтч, рассчитанной на запас хода 600 км. Оба автомобиля также будут полноприводными.

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