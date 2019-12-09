Рекорд продаж электромобилей в Украине: кто оказался в лидерах

За 11 месяцев 2019 года (с января по ноябрь) в Украине зарегистрировали около 7 тысяч электромобилей. По сравнению с прошлым годом это количество возросло на 48%.

По данным УкрАвтопром, в секторе легковых электрокаров наблюдается рост на 34%, а среди коммерческих – на 62%. В целом среди зарегистрированных в 2019 году EV б/у авто составляют 94%.

Nissan Leaf стал лидером среди электрокаров в 2019 году в Украине nissan-global.com

Традиционно самым популярным электромобилем оказался Nissan Leaf с 3030 экземплярами – около 44% от общего количества. На втором месте – дорогая и мощная Tesla Model S (552 авто), на третьем – Volkswagen e-Golf (325 авто).

Также в десятку наиболее популярных EV 2019 года в Украине вошли BMW i3 (322 шт.), Fiat 500e (293 шт.), Renault Zoe (272 шт.), Chevrolet Bolt (232 шт.), Mercedes B-class Electric Drive (228 шт.), Tesla Model 3 (209 шт.), Tesla Model X (204 шт.). Среди коммерческих электромобилей лидером стал Renault Kangoo Z.E. с 462 экземплярами.

Электромобиль VW e-Golf – один из самых популярных EV в Украине vw.com

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