Сколько стоят самые популярные электрокары в Украине: топ моделей

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Электромобили
1,2 т.

  • Фавориты украинских автомобилистов в сегменте электрокаров меняются редко

  • Среди наиболее популярных – дешевые б/у Nissan Leaf, но есть и очень дорогая Tesla Model X

Электромобилей на дорогах Украины становится все больше

В 2020 году украинские автомобилисты купили более 5 тысяч легковых электромобилей. Львиную долю – около 90% – составляют б/у авто. При этом доминирующие позиции занимают дорогие машины.

АвтоОбоз решил разобраться, сколько стоят самые популярные модели на украинском вторичном рынке электромобилей. Среди лидеров много машин Tesla. Значит, покупатели отдают предпочтение дорогим транспортным средствам. Но есть и дешевые предложения.

Nissan Leaf

Несмотря на то, что ниже в рейтинге – несколько моделей Tesla, бессменного украинского лидера сегмента потеснить пока не удалось даже относительно доступной Model 3. Nissan Leaf продолжает привлекать простотой обслуживания и привлекательными ценами. К тому же, в секторе подержанных авто много предложений по Leaf – как ни крути, самый популярный EV в мире.

Nissan Leaf за $6500

За самый дешевый рабочий экземпляр в Украине просят $6500 (185 000 грн). Пробег составляет 154 000 км. Состояние и комплектация у машины хорошие. Запас хода продавец не указывает, но у 8-летних экземпляров он редко превышает 90 км после полной зарядки. Есть вариант за $6000 (170 000 грн) – дешевле на 500 долларов, но продается без батареи.

Tesla Model 3

"Тройка" – самая доступная модель американского производителя. Почти все Tesla в Украину гонят из США. И почти все они побывали в ДТП, потому что так выходит намного дешевле. По этой причине на украинской вторичке представлено огромное количество разбитых экземпляров, которые еще не отремонтированы. Конечно, они дешевле и на данный момент начинаются от $18 000.

Tesla Model 3 за $30 400

Но сейчас нас интересует электромобиль, на котором можно ездить. Такая Tesla Model 3 стоит $30 400 (864 000 грн). Дорого, но Tesla позиционирует свои модели как премиальные продукты, хотя в качестве они сильно уступают европейским автомобилям. Машина выглядит целой и с украинскими номерами. Пробег – 95 000 км на авто 2018 года. Значит, на автомобиле за 2 года преодолели довольно большое расстояние.

Tesla Model S

Model S появилась около 10 лет назад и показала всему миру, что электромобилем можно пользоваться каждый день. Правда, заплатить придется много. Даже сегодня хорошо укомплектованная Tesla Model S обойдется в $100 000, но на вторичном рынке, разумеется, цены привлекательнее.

Как и в случае с младшей моделью, самые дешевые предложения – это разбитые электромобили. Иногда без моторов и батареи. Такие экземпляры годятся разве что в качестве доноров запчастей. Купить можно до $10 000, но поедет такая машина только после серьезного ремонта и покупки силовой установки с тяговым батарейным блоком. С другой стороны, ремонт кузова после сильного ДТП – плохая идея, ведь транспортное средство уже не будет таким безопасным. Но почти все Tesla, которые продаются в Украине, восстановлены после аварий.

Tesla Model S за $20 500

Самый дешевый вариант (уже без повреждений, во всяком случае, на фото) стоит $20 500 (583 000 грн). У электрокара 2013 года выпуска пробег равен 70 000 км.

Fiat 500e

Итальянский городской электрокар выглядит отлично – он даст фору любой модели в этом рейтинге. Да и компактные размеры многим покажутся его достоинством. Небольшой машине не нужен мощный мотор и крупная батарея. Значит, и цены привлекательные.

Fiat 500e за $8000

Предложения начинаются с $8000 (227 000 грн). За эту сумму продают Fiat 500e 2014 года с пробегом 13 000 км. По информации продавца, запас хода превышает 130 км. Батарея не деградировала, такое расстояние после полной зарядки является нормой для 500е.

Tesla Model X

Флагман модельного ряда Tesla – эффектный кроссовер Model X. Его характерная черта – задние двери, которые поднимаются вверх в стиле "крыльев сокола". В повседневной жизни это абсолютно непрактичное решение, хотя модель создавали в качестве семейной машины.

Этот электромобиль отличается дороговизной. Это еще более удивительно на фоне того, что автомобиль попал в рейтинг наиболее популярных электрокаров Украины. Высокие цены отражаются и на вторичном рынке – самое доступное предложение оценили в $50 000 (1 421 000 грн).

Tesla Model X за $50 000

С 2016 года конкретный экземпляр преодолел 49 000 км. По информации продавца, кроссовер не попадал в ДТП, что большая редкость для Tesla. Впрочем, при детальном осмотре каждой машины в этом всегда можно убедиться.

OBOZREVATEL ранее рассказывал об электромобилях, которые можно купить официально на украинском рынке новых автомобилей. Предложений много, при этом машина найдется практически на любой кошелек.

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