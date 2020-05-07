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7 мая • обновлено в 18:23
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Самый дешевый электромобиль VW — технологичный кроссовер

2.1т
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Volkswagen продолжает работу над новой линейкой электромобилей. Вслед за VW ID.3 и грядущим кроссовером ID.4 появится самая дешевая электрическая модель – ID.1.

Новинка займет место базового электрокара Фольксваген, но в своей основе не будет использовать модульную платформу MEB. Это связано с тем, что запланированная длина кузова до 4 м не сочетается с минимальным возможным размером платформы. Поэтому ID.1 получит уникальную конструкцию.

Первое изображение Volkswagen ID.1

Первое изображение Volkswagen ID.1

vw.com

Единственный намек на дизайн автомобиля – прошлогодний рождественский тизер, на котором машина изображена довольно схематично. К 2023 году, когда новая модель уже будет готова, внешность может претерпеть множество изменений.

Платформа MEB слишком большая для ID.1

Платформа MEB слишком большая для ID.1

vw.com

В линейке автомобиль заменит VW e-Up и предложит запас хода на уровне 200-250 км. При этом прогнозируемая цена – менее 20 000 евро. А в некоторых странах с учетом государственной поддержки сумма может снизиться до 14 тысяч.

Новый VW ID.1 заменит VW e-Up

Новый VW ID.1 заменит VW e-Up

vw.com

Volkswagen ID.1 будет также существовать в виде кроссовера, что поможет сделать модель еще более популярной. Несмотря на то, что новинка не будет построена на основе MEB, в основе будут использованы ее компоненты. Главная фишка – беспроводные обновления системы – будет применена наравне с другими моделями ID.

Volkswagen ID.3 уже готов, но еще не вышел на рынок

Volkswagen ID.3 уже готов, но еще не вышел на рынок

vw.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, компания Volkswagen назвала главный недостаток электрического транспорта.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Volkswagen бюджетный автомобиль электромобили новые авто авто
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