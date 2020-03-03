Революционный электромобиль VW: раскрыто самое главное

После презентации электрического кроссовера ID.4 компания Volkswagen раскрыла более подробную информацию о хетчбэке ID.3. Касается она, по сути, самого главного – версий автомобиля.

В компании подтвердили, что поставки нового электрохетча ID.3 начнутся летом этого года, первой выйдет на рынок выйдет лимитированная версия ID.3 1ST (тираж составит 30 000 ед., все модели уже раскуплены), после чего в продаже появятся обычные и, соответственно, более доступные версии "народного" электромобиля – ID.3 Pure, ID.3 Pro та ID.3 Pro S.

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Электромобиль VW ID.3 Pure/Pure Power является моделью начального уровня, она оснащена аккумулятором емкостью 45 кВтч, обеспечивающим запас хода до 330 км (по циклу WLTP). Мотор – один, его отдача составляет 126/150 л.с. В стандартное оснащение входят: стальные 18-дюймовые колеса, светодиодные автонастраиваемые фары, светодиодные задние фонари, внешнее освещение, система кондиционирования воздуха Aircare Climatronic, интеллектуальное управление Natural Voice, функция комфортного запуска без ключа, а также контроль рядности, предупреждение столкновения спереди и парковочный ассистент. Стоить такой электрокар будет менее 30 000 евро.

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Далее идет версия ID.3 Pro/Pro Power, её снаряжает аккумулятором на58 кВтч, хватающей на запас хода в 420 км (WLTP), и электромотором мощностью 146/204 л.с. Здесь же идет мощная зарядка на 100 кВт. Цена – в пределах 35 000 евро.

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Наконец, топовая версия ID.3 Pro S обладает мощностью 204 л.с. и батареей емкостью 77 кВтч, запас хода – 550 км. ID.3 Pro S находится на вершине модельного ряда, в его комплектацию входят, среди прочего, 19-дюймовые колеса Andoya и дизайнерские педали Play&Pause.

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Технические характеристики VW ID.3 (обычные версии)

Наконец, для VW ID.3 будут доступны несколько пакетов улучшения экстерьера (Style Silver или Style Penny Copper) и интерьера (Style и Style Plus) модели, которые добавляют такие "плюшки", как серебряные и медные накладки на кузов, спортивные колеса, особые оттенки цвета кузова, ортопедические сиденья с подогревом и массажем, кожаный руль и др.

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Volkswagen ID.3 volkswagen-newsroom.com/en

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Volkswagen показал новый Touareg, который может ездить без бензина. И дизеля тоже.

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