Renault предложит в Европе электрический кроссовер за 9000 евро

Компактный электрический кроссовер Renault City K-ZE, который уже продается на китайском рынке, будут продавать в Европе.

Об этом сообщает портал Automobilwoche. Согласно немецкому изданию электромобиль Renault City K-ZE, предлагаемый в Китае, ожидается в Европе. Предполагается, что автомобиль будет продаваться с 2021 года под маркой Dacia.

Renault City K-ZE renault.com

Руководитель проекта Жиль Норманд заявил, что адаптированная для Европы версия Renault City KZ-E получит ряд технических изменений, включая широко используемый разъем CCS. Новинка будет обладать запасом хода в 250 км по циклу WLTP.

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Стоимость кроссовера оценили в 15 тысяч евро, включая батарею. С учетом того, что в Германии недавно изменили размер государственной субсидии для покупателей электрокаров, новинка будет продаваться менее чем за 10 тысяч евро.

Renault City K-ZE renault.com

В Китае City KZ-E продается за 61 800 юаней (7900 евро). Он имеет мощность двигателя 33 кВт, крутящий момент 125 Нм и аккумуляторную батарею мощностью 26,8 кВтч. Потребление энергии оценивается в 10,8 кВтч на 100 км, максимальная скорость достигает 105 км/ч.

Renault City K-ZE renault.com

Напомним, что недавно власти Германии пообещали увеличить государственную субсидию на покупку электромобилей с 2020 года. В частности, за электромобили стоимостью до 40 тысяч евро, компенсация вырастет с 4 до 6 тысяч евро. На гибридные модели будет распространяться доплата от государства в размере 4500 евро вместо нынешних 3000. В случае с моделями стоимостью свыше 40 тысяч евро размер субсидии составит соответственно 5 и 4 тысячи евро.

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