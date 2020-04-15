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15 апреля • обновлено в 18:17
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Прощай, Sharan! Touran – приготовиться!

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В концерне Volkswagen готовятся пересмотреть линейку моделей и сконцентрировать внимание на электромобилях.

VW ID Buzz и VW Microbus первого поколения

VW ID Buzz и VW Microbus первого поколения

volkswagen.com

Уход SEAT Alhambra свидетельствует о начале новой эры для Volkswagen Group – эры, когда минивэны больше не будут частью портфеля компании. Испанская модель производилась на заводе AutoEuropa в Пальмеле, Португалия, но недавно была снята с производства. "Брат-близнец" Volkswagen Sharan останется на конвейере до конца нынешнего года.

Volkswagen Sharan

Volkswagen Sharan

volkswagen.com

Дни компактвена VW Touran, созданного на платформе VW Golf, тоже сочтены. Модель еще некоторое время будут выпускать, но в конечном итоге он также покинет модельную гамму концерна.

Volkswagen Touran

Volkswagen Touran

volkswagen.com

В Volkswagen полагают, что Tiguan Allspace предлагает не менее просторный салон, но имеет более привлекательный с точки зрения покупателей облик кроссовера, поэтому в новом Touran нет необходимости. Кроме того, одна из будущих электрических моделей марки также рассматривается в качестве преемника компактвена.

Электрические концепты ID. Buzz, ID. и ID. Cross являются яркими примерами стратегии развития бренда на ближайшие годы

Электрические концепты ID. Buzz, ID. и ID. Cross являются яркими примерами стратегии развития бренда на ближайшие годы

volkswagen.com

"Некоторые люди скажут, что Touran – скучный автомобиль, но он обладает отличным соотношением цены и качества и отлично подходит для семьи, – комментирует Фрэнк Уэлш, член совета директоров Volkswagen по исследованиям и разработкам. – Теперь у нас есть другие предложения, например, 7-местный внедорожник Tiguan Allspace. И мы подготовились к следующему поколению с семейством ID, включая ID Buzz, который мы сейчас разрабатываем. Это настоящие преемники Touran".

Volkswagen ID Buzz

Volkswagen ID Buzz

volkswagen.com

Volkswagen ID Buzz

Volkswagen ID Buzz

volkswagen.com

Так что, нравится вам это или нет, в скором времени вы уже не сможете купить минивэн Volkswagen с ДВС. Вместо этого ID Buzz предложит электропривод, яркий эмоциональный дизайн и практичный многофункциональный салон. По словам Уэлша, он будет лучше во всех отношениях.

Volkswagen ID Buzz

Volkswagen ID Buzz

volkswagen.com

Volkswagen ID Buzz

Volkswagen ID Buzz

volkswagen.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Volkswagen столкнулась с проблемами с электромобилем ID.3.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
Volkswagen Seat новости авто новые авто электромобили
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