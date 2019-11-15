Прощай Tesla, здравствуй Ford!

За несколько дней до официальной премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе в сеть попали изображения и подробное описание электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E.

Об этом сообщил портал macheforum. Задолго до своей премьеры электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E вызвал огромный ажиотаж среди поклонников марки Ford и Mustang – в частности. Несколько месяцев интернет будоражили фото, рендеры и тизеры будущей модели. Хакеры проводили сотни часов за экранами мониторов, чтобы найти хоть какую-нибудь новую информацию. И вот случилось чудо, – за несколько дней до мирового дебюта им удалось выкачать официальные странички фирменного сайта с подробной информацией и ценами на электрический кроссовер с легендарным жеребцом.

Ford Mustang Mach-E macheforum.com

Как свидетельствуют заветные странички, первоначально покупателям будет доступен электромобиль First Edition стоимостью $59900. Следующией ожидается "бюджетная" версия за $43895. Самая дорогая версия Mustang Mach E GT обойдется в $60500. И это без учета федеральной субсидии в $7500, которое выплачивает правительство США. Для сравнения детище Илона Маска – электрический кроссовер Tesla Model X – стоит минимум $84990, то есть почти в два раза дороже базового Mustang Mach E.

Ford Mustang Mach-E macheforum.com

Для новинки будут доступны передний и полный привод. Мощность электромотора в зависимости от версии составит от 255 до 333 лошадиных сил, а запас хода достигает 480 километров (EPA). На разгон от 0 до 96 км/ч автомобилю потребуется от 3,5 до 5 секунд.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

В салоне электрического кроссовера установили несколько цифровых дисплеев, а помогать водителю будут системы Ford Co-Pilot360 и Ford Co-Pilot360 Assist. Премьера Ford Mustang Mach E состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе 18 ноября, а у дилеров новинка ожидается в будущем году.

Ford Mustang Mach-E macheforum.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автосалоне в Лос-Анджелесе презентуют новую версию кроссовера Toyoyta RAV4.

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