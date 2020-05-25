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25 мая • обновлено в 13:55
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Практично и недорого: как выглядит электромобиль дешевле $7000

1.3т
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Совместное китайско-американское предприятие General Motors и SAIC представило серийную версию нового субкомпактного электромобиля Wuling Mini EV.

2021 Wuling Mini EV

2021 Wuling Mini EV

chinapev.com

Городской хэтчбек создан по мотивам японских кей-каров. Премьера модели под индексом "Е5С" состоялась еще в марте нынешнего года, но продажи начнутся в конце мая.

2021 Wuling Mini EV

2021 Wuling Mini EV

chinapev.com

Новинка имеет скромные размеры 2917/1493/1621 мм, a колесная база составляет всего 1940 мм. Несмотря на это, салон предназначен для четырех человек.

2021 Wuling Mini EV

2021 Wuling Mini EV

chinapev.com

2021 Wuling Mini EV

2021 Wuling Mini EV

chinapev.com

2021 Wuling Mini EV

2021 Wuling Mini EV

chinapev.com

В машине предусмотрено дюжина отделений для мелкой поклажи, а если сложить спинки заднего ряда, то образуется небольшой багажник объемом 270 л.

2021 Wuling Mini EV

2021 Wuling Mini EV

chinapev.com

2021 Wuling Mini EV

2021 Wuling Mini EV

chinapev.com

Wuling Mini EV оснащен электромотором мощностью 27 л.с. (20 кВт). Литий-ионная батарея будет доступна в двух вариантах емкости – 9,2 и 13,8 кВтч. В зависимости от этого запас хода будет составлять от 120 до 170 км по циклу NEDC.

2021 Wuling Mini EV

2021 Wuling Mini EV

chinapev.com

Стоимость новинки составит менее $7 тысяч, что должно привлечь внимание как обычных покупателей, так и представителей малого бизнеса.

2021 Wuling Mini EV

2021 Wuling Mini EV

chinapev.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Geely представила вторую модель нового бренда Geometry.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
новые авто авто новости электромобили General Motors SAIC Wuling
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