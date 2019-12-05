Porsche готовит мощный электрический кроссовер

В компании Porsche ведут работу над первым полностью электрическим кроссовером с 4-мя электромоторами. Не исключено, что им станет Macan.

Как стало известно OBOZREVATEL, в конструкторском бюро Porsche работают над расширением линейки электрических авто. Напомним, что в сентябре нынешнего года на автошоу во Франкфурте состоялась мировая премьера электрического спорткара Porsche Taycan. Теперь немецкий производитель планирует представить свой первый полностью электрический кроссовер.

Porsche Taycan представили в сентябре на IAA-2019 porsche.com

Porsche Taycan porsche.com

Технические подробности пока храняться в строжайшей тайне, но представители Porsche Engineering все же приоткрыли завесу и похвастались, что модель получит инновационную систему управления крутящим моментом. По словам Ульфа Хинтце из Porsche Engineering, "это похоже на то, как будто у вас есть отдельная педаль газа для каждого колеса".

Porsche Macan Turbo оснащен 440-сильным турбомотором porsche.com

Сложность заключалась в том, что для снижения себестоимости конструкции решить задачу необходимо было не аппаратными, а программными средствами. Иными словами, дополнительные датчики устанавливать было нельзя. Вместо них создали специальное программное обеспечение, которое синхронизирует работу все четырех электромоторов и реагирует на изменения условий движения.

Porsche Macan Turbo porsche.com

Система непрерывно отслеживает различные факторы, в том числе угол поворота руля, ускорение и вращением авто относительно вертикальной оси. Затем эту информацию сравнивают с эталонным образцом. Если данные не совпадают, программное обеспечение вмешивается путем торможения или ускорения отдельных колес. Это устраняет избыточную и недостаточную поворачиваемость, а также помогает удерживать автомобиль на заданном пути. По словам создателей, все это происходит очень тонко и быстро, и водитель даже не заметит вмешательства электроники. Как сказал Хинтце: "Это похоже на езду по рельсам".

Porsche Macan Turbo porsche.com

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В Porsche считают, что использования подобной 4-моторной схемы с системой векторизации тяги гораздо более эффективно, нежели существующие сейчас на электромобилях варианты привода.

Ранее в этом году в Porsche анонсировали, что новое поколение кроссовера Macan будет выпускаться в электрическом исполнении. Это будет первый премиальный SUV "на батарейках", а дебют новинки состоится совсем скоро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche собирается выпускать летающие суперкары.

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