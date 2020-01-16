Первый электромобиль Lexus появится в Европе

Менее двух месяцев назад Lexus представил в Китае первый электромобиль бренда. Следующей ареной для презентации инновационной модели станет Европа.
Как стало известно OBOZREVATEL, компания Lexus готовит к европейскому дебюту свой первый электромобиль – компактный кроссовер Lexus UX 300e. Новинка ожидается у европейских дилеров во второй половине нынешнего года.
Lexus UX 300e готовится покорять Европу
newsroom.lexus.eu
Lexus UX 300e оснащен электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.), а его крутящий момент достигает 300 Нм. С таким арсеналом кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 7,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 160 км/ч.
Питание для электродвигателя обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 54,3 кВтч, расположенная под полом кроссовера
newsroom.lexus.eu
Питание для электродвигателя обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 54,3 кВтч, расположенная под полом кроссовера. По словам производителя, по циклу WLTP автомобиль способен преодолевать до 300 км без подзарядки, а пополнение запаса энергии занимает 7 часов при использовании устройства на 6,6 кВт. До 80% емкости батарею можно будет заряжать на станциях быстрой зарядки (50 кВт) за 50 минут.
Зарядка батареи занимает 7 часов при использовании устройства на 6,6 кВт
newsroom.lexus.eu
Lexus UX 300e
newsroom.lexus.eu
Благодаря низкому центру тяжести и оптимальному распределению массы между осями, автомобиль сможет продемонстрировать драйверский характер и хорошую управляемость. При этом создатели обещают, что это будет один из самых тихих с точки зрения звуко- и шумоизоляции автомобиль в своем классе.
Lexus UX 300e
newsroom.lexus.eu
Lexus UX 300e
newsroom.lexus.eu
В базовой комплектации Lexus UX 300e получит фирменную систему безопасности Safety System+, а также современные технологии коммуникации. Приложение LexusLink позволит с помощью смартфона контролировать заряд батареи, запас хода и дистанционного управлять рядом функций.
Приложение LexusLink позволит с помощью смартфона контролировать заряд батареи, запас хода и дистанционного управлять рядом функций
newsroom.lexus.eu
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Lexus представила стильный кабриолет.
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