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28 апреля • обновлено в 15:35
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Opel подготовил электрический фургон Vivaro-e

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Компания Opel готовит к дебюту полностью электрический коммерческий фургон Vivaro-e.

2021 Opel Vivaro-e

2021 Opel Vivaro-e

opel.com

Презентованный в конце прошлого года, Vivaro-e создан на базе обычной модели Vivaro, но вместо ДВС он получил электрический силовой агрегат. Покупатели смогут выбирать между двумя вариантами литий-ионной батареи.

В зависимости от батареи, Opel Vivaro-e запас хода составляет от 230 до 330 км по циклу WLTP

В зависимости от батареи, Opel Vivaro-e запас хода составляет от 230 до 330 км по циклу WLTP

opel.com

Стандартная версия имеет энергоемкость 50 кВтч, что позволяет преодолеть на электротяге до 230 км по циклу WLTP. Для тех, кому требуется увеличенный запас хода, могут заказать батарею на 75 кВтч, которая позволит увеличить пробег до 330 км(WLTP).

Зарядка батареи может осуществляться с помощью быстрых зарядок или от обычной бытовой электросети

Зарядка батареи может осуществляться с помощью быстрых зарядок или от обычной бытовой электросети

opel.com

Батарея расположена под полом грузового отсека, что не только позволяет снизить центр тяжести, но и совершенно не влияет на объем полезного пространства.

2021 Opel Vivaro-e

2021 Opel Vivaro-e

opel.com

Обе батареи питают 136-сильный электромотор, обладающий крутящим моментом в 260 Нм. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 130 км/ч.

2021 Opel Vivaro-e

2021 Opel Vivaro-e

opel.com

2021 Opel Vivaro-e

2021 Opel Vivaro-e

opel.com

Зарядка батареи может осуществляться с помощью быстрых зарядок или от обычной бытовой электросети. Использование мощного устройства на 100 кВт позволит зарядит стандартную батарею до 80% ее емкости за 30 минут, а для батареи на 75 кВтч потребуется 45 минут.

Покупатели Vivaro-e смогут выбрать между тремя вариантами длины – 4,6, 4,95 или 5,3 м

Покупатели Vivaro-e смогут выбрать между тремя вариантами длины – 4,6, 4,95 или 5,3 м

opel.com

Покупатели смогут выбрать между тремя вариантами длины – 4,6, 4,95 или 5,3 м, а также между различными типами кузовов, включая пассажирский вариант. Полная масса электромобиля в зависимости от версии колеблется от 2800 до 3100 кг.

Грузоподъемность Vivaro-e – до 1275 кг

Грузоподъемность Vivaro-e – до 1275 кг

opel.com

Новинка будет продаваться под брендами Opel и Vauxhall. Оформить заказ на электрический Vivaro-e можно будет уже предстоящим летом, а первые товарные экземпляры поступят к покупателям осенью. Как нам сообщали в представительстве компании в Украине, появление новинки на отечественном рынке планируется на 2021 год.

2021 Opel Vivaro-e

2021 Opel Vivaro-e

opel.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Opel готовится презентовать электрический кроссовер Opel Mokka.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
Citroen Peugeot Opel новости авто новые авто электромобили
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