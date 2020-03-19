Официально: новый электромобиль BMW — это 7-Series

Долгое время в сети ходили слухи о том, что флагманский седан BMW 7-Series станет электромобилем. И вот эту информацию теперь официально подтвердили в руководстве баварской марки.

Как заявил председатель правления компании Оливер Ципсе, у BMW 7 действительно дебютирует в качестве электромобиля, причём "розеточный" вариант будет самым мощным в линейке. Помимо этого, у "семерки" появится модификация подзаряжаемый гибрид.

Прототип электромобиля BMW 7-Series на тестах carscoops.com

"Следующее поколение 7-Series будет доступно с четырьмя типами силовых установок: бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической. Все версии будут основаны на единой архитектуре. И самой топовой, самой мощной 7-Series будет полностью электрическая", - заявил Ципсе на ежегодной пресс-конференции.

Конкретики о будущем электромобиле BMW пока нет, но, по слухам, он будет предлагаться в двух версиях, в самой мощной из которых отдача составит 650 л.с.,а запас хода – 700 км. Такой пробег ей обеспечит батарея на 120 кВтч, а вот младший вариант получит 80-киловатт-часовой блок. Предполагаемое название новинки – BMW i7; на рынке она составит конкуренцию Tesla Model S и предстоящему Mercedes-Benz EQS.

Прототип электромобиля BMW 7-Series на тестах carscoops.com

Сейчас самой мощной "семеркой" является BMW M760i, оснащенная 6,6-литровый твин-турбо V12 мощностью 600 л.с. (850 Нм), восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и полным приводом. Такой автомобиль ускоряется до 100 км/ч за 3,6 сек и развивает максимальную скоростью 250 км/ч. Электрическая BMW 7, очевидно, будет такой же быстрой, если даже не быстрее.

BMW M760L carscoops.com

BMW M760L carscoops.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что BMW представила свой новый логотип.

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