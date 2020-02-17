Официально: Renault Logan и Duster получат электрического брата

В ближайшие два года бюджетный суббренд Renault – компания Dacia – выпустит свой первый электромобиль. Об этом французская марка официально заявила во время своего финансового отчёта за 2019 год.

Как выяснил OBOZREVATEL, первый электромобиль Dacia появится в 2021 или 2022 году. В дорожной карте производителя он значится пока что просто как городское авто (Dacia Urban City Car). Что именно это будет за машина, доподлинно неизвестно, однако кое-какие предположения на эту тему всё же есть.

Планы Renault по выпуску новых моделей на электротяге. Грядущий Dacia EV можно заметить сверху справа media.group.renault.com

Скорее всего, первым Dacia EV станет адаптированный для Европы (именно в этом регионе и "работает" Dacia) Renault City K-ZE – ультрадешевый электрический кроссовер А-класса, который французы сейчас выпускают и продают в Китае. Ранее в Renault официально подтвердили, что K-ZE получит европейскую версию, однако стоить он будет несколько дороже: так, если в КНР такая машина доступна за (плюс-минус) 8700 долларов, то в Старом Свете её будут продавать примерно за 12 000 евро.

Возможно, Dacia EV будет выглядеть именно так (тот же Renault City K-ZE, но под румынской маркой) insideevs.com

А вот в Украину,City K-ZE, возможно, приедет всё же под брендом Renault (при условии, конечно, если эту модель будут выводить на украинский рынок в принципе): по аналогии с бюджетными Logan, Sandero и Duster, которые в Европе присутствуют под брендом Dacia, тогда как в нашей стране – под титульной маркой.

Renault City K-ZE, который уже продается в Китае: цена от $8700, 270 км хода, мощность 44 силы, скорость 105 км/ч media.group.renault.com

Если речь действительно идёт о Dacia K-ZE, то конкурировать новинка будет с тройкой маленьких электрокаров VW Group: Skoda Citigo iV, Seat Mii Electric и их родоначальником Volkswagen e-up! Однако одной новой "электричкой" группа не ограничится: в этой же дорожной карте значится ещё один электромобиль, который будет выпущен под маркой Renault. Этот автомобиль построят на архитектуре CMF-EV – новой версии платформы Common Module Family, которая изначально разрабатывалась для моделей без двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, уже в следующем году Renault выпустит небольшой электромобиль Twingo ZE: о нём OBOZREVATEL детально рассказывал в этом материале.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Renault уже выкатил на тесты новое поколение Logan. Оно будет кардинально отличаться от двух прежних генераций.

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