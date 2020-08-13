Новый рекорд: электромобиль научили проезжать 1635 км

Не так давно Tesla перешагнула барьер запаса хода в 600 км для своих моделей. Новый электромобиль Hyperion XP-1 способен преодолевать 1635 км.

Необычный суперкар создала калифорнийская компания Hyperion Motors. Автомобиль разрабатывали на протяжении 10 лет, при этом в конструкции использованы космические технологии NASA.

Так, в элементах монокока и кузова использованы композитные материалы из углеволокна (карбона), титана и кевлара. В результате общая масса электромобиля едва превышает 1000 кг.

Новый Hyperion XP-1 выглядит очень необычно. Фото: Hyperion Motors

Силовая установка представлена несколькими электромоторами (мощность не раскрывают) и модулем топливных элементов. Карбоновые баллоны вмещают водород, которого достаточно для преодоления 1635 км. Но такой выдающейся цифре также способствуют солнечные панели, которые установлены на кузове.

Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,2 с, а максимальная скорость составляет 355 км/ч. Ограниченный тираж составит 300 экземпляров. Первые экземпляры доставят покупателям в 2022 году. Цены неизвестны, однако один водородный электромобиль наверняка окажется дороже $1 000 000.

Hyperion XP-1 оснащен солнечными панелями. Фото: Hyperion Motors

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