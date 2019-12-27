Новый кроссовер Tesla наконец-то поймали во всей красе: живое видео

Компактный кроссовер Tesla Model Y снова встретили на дорогах. Однако этот раз электромобиль засняли с очень близкого расстояния, да еще и на видео в высоком качестве.

Представленный этой весной электромобиль Tesla Model Y не раз фиксировали в "естественной среде обитания", но тогда фотошпионам удавалось сделать не особо информативные изображения модели. Теперь же автомобиль поймали, что называется, во всей красе. Как выяснил OBOZREVATEL, видео было сделано во время дорожных испытаний в округе Сан-Луис-Обиспо, Калифорния.

Tesla Model Y Скриншот из видео

Как и прежде, перед нами предсерийный прототип нового электромобиля Tesla – производство новинки начнется лишь в середине 2020 года.

Tesla Model Y Скриншот из видео

Что касается модификации, то на видео запечатлена топовая версия Performance (на это указывает соответствующий шильдик на двери багажника). Такой автомобиль оснащен двумя моторами (соответственно, полным приводом), ускоряется до "сотни" за 3,5 сек и развивает максимальную скорость в 240 км/ч. Запас хода на одном заряде составляет 450 км. Внешне он примечателен тонированными стеклами, черными дверными ручками, затемнёнными фонарями и показателями поворотов, а также особыми аэродинамическими дисками Gemini.

Кроме того, у Model Y будет еще три версии:

Standard Range. Разгон от 0 до 100 км/ч –5,9 сек. Предельная скорость – 190 км/ч. Запас хода — 370 км.

Long Range RWD. Разгон от 0 до 100 км/ч – 5,5 сек. Предельная скорость: 210 км/ч. Запас хода — 480 км.

Long Range AWD. Разгон от 0 до 100 км/ч за – 4,8 сек. Предельная скорость: 215 км/ч. Запас хода — 450 км.

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