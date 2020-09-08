Новейший электромобиль Tesla уже появился в Украине

В Украине уже появился новейший электрический кроссовер Tesla Model Y. Это уже пятая модель американского бренда, которую можно заметить на украинских дорогах.

Фото опубликовали в Instagram @t.o.p.c.a.r.s_u.a. В Украине уже есть Tesla Model S, компактная Model 3, кроссовер Model X и даже спорткар Roadster. Теперь к ним присоединилась новая Model Y. На фото электрокар в белом цвете.

Напомним, автомобиль предлагается в двухмоторной полноприводной компоновке на выбор в модификациях с разгоном до 100 км/ч за 4,8 с и запасом хода 500 км или с разгоном за 3,5 с с дальностью пробега около 470 км на одной зарядке.

В Украине заметили электрический кроссовер Tesla Model Y. Instagram @t.o.p.c.a.r.s_u.a

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