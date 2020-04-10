Названы лучшие электромобили 2020 года: мнение экспертов

Специалисты британского Autocar назвали лучшие электромобили 2020 года. Таким образом, речь идет о моделях, которые и в этом году можно купить новыми. В списке есть и очень свежие авто.

Несмотря на то, что электрокары все еще проигрывают машинам с ДВС в вопросах ежедневной практичности и поездках на большие расстояния, EV понемногу набирают популярность. Если вы заинтересовались одним из таких, на кого стоит обратить внимание в 2020 году в первую очередь?

Лучшие электромобили 2020 года:

1. Kia e-Niro

Этот компактный электрический кроссовер сочетает в себе массу достоинств, которые делают его одним из лучших электрокаров, доступных на рынке сегодня. Приятный современный дизайн, практичный салон и 370 км запаса хода от батареи емкостью 64 кВтч – отличные достижения.

Kia e-Niro kia.com

2. VW ID.3

Volkswagen создал свой электромобиль не впервые, но это наиболее амбициозная заявка бренда на господство в сегменте EV. Цель – предложить покупателям самый популярный электромобиль в мире, которым ID.3 очень хочет стать. Главные козыри – несколько модификаций, самая крутая предложит 480 км.

VW ID.3 vw.com

3. Peugeot e-208

Французские автопроизводители были одними из первых, кто предложил массовые электромобили в XXI веке. Теперь пришло время заново ввязаться в драку с главными соперниками. На стороне Пежо – электрический 208 с интересным дизайном, качественным интерьером, отличной управляемостью и 270 км запаса хода на одной полной зарядке.

Peugeot e-208 int-media.peugeot.com

Салон Peugeot e-208 int-media.peugeot.com

4. Hyundai Kona Electric

Технологический брат Kia e-Niro все же несколько отличается от своего родственника. В первую очередь, дальностью пробега в 480 км, от которой даже у Tesla мурашки идут по кузову. Кроме того, электрокар Hyundai выглядит очень необычно, поэтому владелец легко привлечет к себе внимание.

Hyundai Kona Electric hyundai.com

5. MINI Cooper SE

Один из наиболее свежих автомобилей в подборке. 200 км хода – не слишком убедительная цифра. Однако конкурентоспособная цена и традиционная управляемость MINI, от которой почти все в восторге, делают этот стильный EV интересным предложением. Проверенная временем силовая установка от BMW i3S выдает 180 л.с., так что в новинке даже спортивный характер есть.

MINI Cooper SE mini.com

6. Kia Soul EV

Если кроссовер Киа, о котором мы говорили выше, предлагает своему владельцу довольно нейтральный стиль, то новый Киа Соул претендует на роль городского модника. За технический потенциал ответит 64-киловаттная батарея, которая обеспечит 450 км хода.

Kia Soul EV kia.com

Салон Kia Soul EV kia.com

7. Nissan Leaf

Один из немногих электромобилей в этом списке, кто может похвастать успешным существованием в двух поколениях. Можно выбрать 270 или 320 официальных километров запаса хода, но знаменитое и практически нарицательное имя здесь есть в стандарте в любой модификации. Как и практичность.

Nissan Leaf nissan-global.com

8. Renault Zoe

Еще одна модель, которая не нуждается в представлении. Несмотря на знакомый кузов, недавно пережила глубочайшее обновление. Благодаря этому салон Рено Зои перестал быть ужасным, а запас хода увеличился до 350 км. Отлично!

Renault Zoe group.renault.com

9. Honda e

Японская компания долго шла к этому автомобилю. По этой причине мы просто не могли рассчитывать на появление очередного электрокара. Вместо этого новая Хонда получила невероятно стильный ретроспективный дизайн и действительно крутой интерьер. Запас хода порядка 200 км не кажется чем-то удивительным, но в компании видят город идеальной средой обитания для своего электрокара. Значит, далеко ездить не придется.

Honda e global.honda

Салон Honda e global.honda

10. BMW i3

Возможно, самый "инженерный" из массовых электромобилей, если вы понимаете, о чем идет речь. BMW рискнула и у нее все получилось. С последним обновлением электрический БМВ научился преодолевать 240 км после полной зарядки. Выглядит интересно, замечательно едет. А под кузовными панелями скрывается карбоновая силовая структура – круто, а?

BMW i3 bmw.com

В списке нет моделей Tesla, ведь сегодня конкуренция в сегменте EV настолько уплотняется, что теперь цена играет немаловажную роль. По этому параметру Тесла находится все же в стороне от массового сегмента и предлагает действительно высокопроизводительные и практичные авто, но в совершенно другой ценовой категории.

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