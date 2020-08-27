Мотоцикл "Калашников" оказался электрическим ИЖ

Концерн "Калашников" показал новый мотоцикл, который выполнен в духе советского ИЖ-49. Транспортное средство оснащено электрической силовой установкой.

Производитель планирует создать ограниченный тираж, в который войдут только 49 экземпляров. Цены пока не раскрывают.

Электромотор выдает 13,5 л.с. Батарейный блок емкостью 4 кВтч, по предварительным данным, обеспечивает запас хода 80 км. Максимальная скорость электрического мотоцикла составляет 90 км/ч.

Длина равна 2089 мм, колесная база составляет 1430 мм. Масса – 130 кг. Дата начала производства неизвестна.

Электробайк показали в трех цветах: черном, красном и зеленом. Фото: motor1.com

Напомним, как рассказывал OBOZREVATEL, в России разработали странный электромобиль, но его производство постоянно откладывают.

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