Mercedes-Benz удивил электрической новинкой за $3 200

Компания Mercedes-Benz представила электрическую новинку под названием EQ Formula E Team eBike. Она представляет собой шоссейный велосипед, который сочетает в себе классический дизайн и современные технологии. Необычную разработку именитого производителя автомобилей уже можно купить на официально сайте, его цена составляет 3 200 долларов.

Свое новое творение Mercedes-Benz построил совместно с "придворным" производителем электровелосипедов N+. EQ Formula E Team eBike похож на многие другие шоссейные велосипеды, которые присутствуют на рынке, однако его выдает рама – она значительно толще, чем у обычных аналогов. Это объясняется тем, что внутри конструкции установлены батарея и электромотор, которые позволяют велосипеду работать от электричества.

Велосипед питается от 36-вольтовой батареи Panasonic, она позволяет проехать на одном заряде 100 километров. Чтобы полностью восполнить запас АКБ от бытовой сети, необходимо 3,5 часа. Батарея подключена к электродвигателю мощностью 250 Вт, который ускоряет двухколесный транспорт до максимальных 30 км/ч. Силовые агрегаты установлены в центральной части велосипеда, благодаря этому инженерам удалось добиться исключительной устойчивости на дороге (распределение веса по осям составляет 50:50).

Рама EQ Formula E Team eBike изготовлена из ​ отполированного вручную алюминия, а вилка – из карбона. Также велосипед получил гидравлические дисковые тормоза и шины, которые защищены от проколов.

Как ранее писал OBOZREVATEL: