Mazda определилась с ценой своего первого электромобиля

Компания Mazda назвала цену на свой первый электромобиль – MX-30. Правда, касается она лишь спецверсии (модели первого издания) и лишь одного рынка.

Тем не менее, эта цифра дает как минимум примерную картину того, сколько будет стоить электрокар Mazda MX-30.

Mazda MX-30 mazda-press.com

Новинка стартует с рынка Великобритании, здесь за автомобиль в версии First Edition будут просить от 30 495 фунтов стерлингов ($39 340). Таким образом, свою первую "электричку" Мазда оценили на уровне других бюджетных электрокаров последних поколений.

Mazda MX-30 mazda-press.com

Новый MX-30 оснащен электродвигателем, обеспечивающим 143 л.с. и 264 Нм, а также АКБ емкостью 35,5 кВтч, которой хватает на преодоление расстояния в 200 км по циклу WLTP. Пробег довольно небольшой, однако в Мазде заявляют, что для городского авто больше и не надо: в среднем европейские жители проезжают по 50 км в день. Кроме того, это частично компенсируется быстрой зарядкой: через чарджер мощностью 50 кВт батарею можно зарядить до 80% за 30–40 минут.

Mazda MX-30 mazda-press.com

Стандартное оснащение Mazda MX-30 First Edition также включает в себя проекционный дисплей, круиз-контроль, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, электрорегулировки водительского сиденья в 8-и позициях, а также настенное зарядное устройство для дома. Кроме того, за доплату доступна пара эксклюзивных цветов кузова по цене 1,2 тыс. и 1,6 тыс. долларов.

Mazda MX-30 mazda-press.com

Позднее Mazda объявит цены на другие версии MX-30.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, появились первые изображения и подробности о новой Mazda6.

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