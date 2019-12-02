Конкурент Tesla Model Y дебютирует в январе

Компания Хенрика Фискера обещает представить в январе электрический кроссовер Fisker Ocean, который станет конкурентом Tesla Model Y.

Как стало известно OBOZREVATEL, основанная три года назад в США компания Fisker Inc. планирует представить электрический кроссовер Fisker Ocean. Кроссовер будет стоить порядка $50 тысяч, причем, уже сегодня можно оформить заказ, заплатив предоплату в размере 250 долларов непосредственно на сайте автопроизводителя.

Fisker Ocean fiskerinc.com

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По словам создателя, это будет "самый удобный и комфортабельный SUV на электротяге". По своим размерам Fisker Ocean относится к среднеразмерным кроссоверам. Его длина достигает 4,6 м. Для повышения энергоэффективности всю площадь крыши занимает солнечная панель, которая позволит воспользоваться совершенно бесплатной энергией солнца. Запаса накопленного электричества хватит, чтобы дополнительно увеличить пробег до 1600 км в год.

Благодаря солнечной панели на крыше Fisker Ocean сможет дополнительно преодолевать до 1600 км в год за счет бесплатной энергии солнца fiskerinc.com

Кроме того, в конструкции машины используются различные материалы, полученные путем вторичной переработки. Например, напольное покрытие изготовлено из нейлона, полученного из отходов производства рыболовецких сетей, а также элементов отделки из полиуретана, с подложкой из вискозы. Также для отделки салона применяются "эко-замша" на основе волокон полиэстера из утилизированных бутылок. А резиновые детали изготовлены из переработанных шин.

Fisker Ocean fiskerinc.com

По данным производителя, запас хода электрического кроссовера будет составлять более 480 км, а автомобиль оснащен аккумуляторной батареей энергоемкостью 80 кВт/ч.

Fisker Ocean fiskerinc.com

Производство будет организовано в конце будущего года, а первые покупатели смогут получить Fisker Ocean в 2022 году. Мировой дебют новинки состоится 4 января 2020 года в Лас-Вегасе в рамках международной выставки промышленной электроники CES-2020.

Одним из конкурентов Fisker Ocean станет недавно презентованный Ford Mustang Much-E ford.com

Но главной мишенью для нового детища Хенрика Фискера, безусловно, является Tesla Model Y tesla.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Ford представила первый в своей истории электрический кроссовер.

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