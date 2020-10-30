Какие электрокары из КНР так и не появились в продаже: самые впечатляющие модели

В технологическом плане потенциал Китая не слишком высок. Производителям в КНР приходится пользоваться готовыми решениями, но это не мешает делать громкие заявления в мире автопрома.

АвтоОбоз вспомнил наиболее "революционные" китайские электромобили, которые обещали огромные цифры мощности и запаса хода, но так и не отправились в производство, а покупатели не увидели их в продаже.

В последнее время в Поднебесной на государственном уровне работает стратегия развития так называемого "транспорта новой энергии". Имеется ввиду электричество. Именно поэтому мы постоянно что-то слышим о китайских электромобилях, которые появляются почти каждый день.

Правительство КНР выделяет средства на разработку таких транспортных средств. Поэтому новые компании появляются очень часто, а подготовка первого прототипа благодаря щедрому финансированию не занимает много времени. Тем не менее, эти машины так же быстро отправляются в забвение, уступая место одноразовым стартапам. Более известные компании с репутацией тоже успели прикоснуться к государственному бюджету, но это не помешало некоторым из них показать электромобили, о которых сегодня никто не помнит.

Одним из наиболее необычных китайских электромобилей оказался прототип от Wuhan Grove Hydrogen Automotive Co. Машина под названием Obsidian Sport выглядит очень странно. Примечательно, что автомобиль не копирует известных представителей мирового автопрома (за исключением некоторых отсылок к Maserati). Но образ спортивного пятидверного универсала воспринимается странновато.

Производитель пообещал запас хода 1200 км! Как удалось добиться такого показателя? На самом деле, неизвестно, способен ли прототип преодолевать такие расстояния. В конкретном случае решили отказаться от традиционной батарейной концепции и выбрали водородные технологии.

Sinomach Zedriv GT3 – крошечный спортивный электрокар с длиной кузова 4 м. Обещанный запас хода довольно скромный – всего 260 км. Учитывая, что автомобиль китайский, на деле оказалось бы намного меньше – порядка 150-200 км. Но в производство машина не отправилась. Хотя с дизайном в стиле Porsche нашла бы своего покупателя.

Эффектный седан Enovate ME-S пошел по пути наиболее быстрых представителей сегмента EV. Заявленное время разгона до 100 км/ч составляет всего 3 секунды! Это значит, что главным соперником мог оказаться Porsche Taycan, который уже продается и ездит по дорогам. А Enovate ME-S – нет. Прототип так и остался в статусе концепта. Хотя выглядит неплохо.

Китайские производители электрического транспорта не всегда выбирают эксцентричность и эффектный дизайн. Поэтому Weltmeister 7 вполне обыкновенный на вид и напоминает небольшой седан среднего класса. Но это не помогло новинке встать на конвейер. Хотя заявка получилась многообещающая.

Производитель объявил о 700-километровом запасе хода. И добавил, что цифра приведена в соответствии с сертификатом NEDC, который давно устарел, оказался неправдоподобным и почти нигде в мире, кроме Китая, уже не используется. В рамках более прогрессивной системы WLTP показатель снизился до 600 км. Но мы все равно не знаем, насколько это далеко от правды.

Byton M-Byte – настоящий долгострой от мира электромобилей. Компания продолжала разработку многострадальной модели только тогда, как удавалось привлекать дополнительные инвестиции. Поэтому процесс затянулся... В компании успели создать предсерийный прототип, но о готовностях производственных мощностей ничего неизвестно.

Byton пообещал несколько модификаций модели. Топовая оснащена (как предполагалось) двумя моторами на 400 л.с., полным приводом и запасом хода более 400 км. Все это звучит довольно реалистично, как и европейский ценник до 50 000 евро, но машины в продаже по-прежнему нет.

Не успели в Weltmeister отправить на конвейер предыдущую модель, как быстро про нее забыли и показали Weltmeister Maven. С еще более впечатляющими характеристиками – запас хода до 800 км. Это много, Tesla не так давно перешла за границу 600 км, а дальше нее сегодня никто ездить не умеет.

В отличие от предшественника Weltmeister Maven выглядит более впечатляюще, но, судя по всему, так и останется мифическим существом. Но мы с высокой долей вероятности сможем увидеть очередной электрический прототип этой китайской компании.

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