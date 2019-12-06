Как горячие пирожки: в Kia шокированы спросом на электрокары

В корейской компании пообещали максимально быстро удовлетворить потребности покупателей электромобилей Kia e-Niro и Soul EV.
Как стало известно OBOZREVATEL, компания Kia планирует увеличить поставки новых электрических моделей e-Niro и Soul EV. Производитель столкнулся с неожиданно большим спросом на электрокары марки.
Kia Soul EV
kia.com
Kia Soul EV
kia.com
Kia Soul EV
kia.com
Например, в Великобритании все доступные Kia e-Niro были распроданы за несколько недель с момента старта продаж. На сегодняшний день компания заявила, что способна удовлетворить потребности всех своих покупателей. В частности, в первые 6 месяцев 2020 года Kia отправит клиентам три тысячи электрических e-Niro, а во втором полугодии намерена увеличить поставки.
Kia e-Niro
kia.com
Kia e-Niro
kia.com
Kia e-Niro
kia.com
"С момента запуска e-Niro в начале 2019 года мы получили беспрецедентный спрос, который было непросто удовлетворить, – рассказывает исполнительный директор Kia Motors в Великобритании Пол Филпотт. – В 2020 году у нас будет две модели – Soul EV и e-Niro, и наша сеть из 190 дилеров будет готова полностью удовлетворить потребности клиентов в электромобилях".
Напомним, что кроссовер Kia e-Niro оснащен литий-полимерным аккумулятором мощностью 64 кВтч и способен преодолеть свыше 480 км на одной зарядке (WLTP). Что касается Kia Soul EV, он оснащен аналогичный аккумулятором и способен преодолеть более 450 км. Кстати, в Украине можно приобрести Soul EV у официальных дилеров корейского бренда.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Kia готовит обновленный кроссовер Sorento.
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