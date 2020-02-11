Имя ему Никола Барсук: представлен пикап с запасом хода 1000 км

В США продолжается бум на электропикапы: "не прошло и полгода", как миру представляют очередную модель для данного сегмента. На этот раз речь идёт о новинке под названием Nikola Badger.

Машина заметно отличается внешне, её явно будет сложно пропустить на дороге, хотя главной особенностью новинки является техническая составляющая. Но об этом немного ниже.

Nikola Badger nikolamotor.com

Новости Новые электромобили Opel распродают со скидкой 10 000 евро

У пикапа Nikola Badger (кстати, Badger с английского переводится как "барсук") действительно яркая и уникальная внешность: машины выглядит "злой", при этом она с прицелом на утилитарность и спортивность одновременно. Спереди новинка примечательна уникальной фальшрадиаторной решёткой радиатора со светодиодной вставкой и выпуклым капотом, а в профиль её выделяет подсветка боковых юбок. Наконец, сзади главным дизайнерским элементом является характерная дверца с большим логотипом Nikola.

Nikola Badger nikolamotor.com

Nikola Badger nikolamotor.com

Ещё одна интересная "фишка" модели – двухцветный окрас кузова. При этом по габаритам автомобиль больше, скажем, чем Chevrolet Silverado: его размеры составляют 5900 х 2160 х 1850 мм.

Nikola Badger nikolamotor.com

В салоне Nikola Badger примечателен своеобразным рулем (со скошенным низом), большим экраном мультимедиа и "плавающей" центральной консолью. Отделка представлена кожей и металлическими акцентами.

Nikola Badger nikolamotor.com

Nikola Badger nikolamotor.com

В продажу Nikola Badger поступит в двух модификациях: чисто электрической и электро-водородной. В первом случае машина получит батарею емкостью 160 кВт/ч, с которой она сможет проезжать без подзарядки 480-490 км, а во-втором ее максимальный запас хода составит 966 км. Интересно, что водитель сможет спокойно переключать режимы питания: с "электро" на "водород" и наоборот. Что касается силовой установки, её постоянная мощность составляет 461 л.с. (пиковая – 919 сил), а крутящий момент будет равняться 1329 Нм. Разгон до "сотни" – около 3 сек.

Nikola Badger nikolamotor.com

Пикап сможет взять на буксир груз массой до 3700 кг, кроме того, в его оснащение войдет 15-киловаттная розетка, при помощи которой пикап может делиться энергией, например, со инструментами. Как отметили в компании Nikola, Badger способен работать в качестве генератора на стройплощадке на протяжении 12 часов.

Nikola Badger nikolamotor.com

Nikola Badger nikolamotor.com

"Его можно использованы для работы, отдыха в выходные дни, буксировки, бездорожья или для удара по лыжным склонам без потери производительности. Никакой другой электрический пикап не может работать при таких температурах и условиях ", – так охарактеризовал новинку и генеральный директор Nikola Тревор Милтон.

Пока что Nikola Badger носит статус предсерийного авто, полностью готовый вариант будет представлен осенью этого года. Кроме того, компания собирается заняться строительством водородных станций: в частности, в США планируется открытия 700 таких "колонок".

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Илон Маск рассказал интересные детали о пикапе Tesla Cybertruck.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!