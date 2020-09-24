Geely выкатила стильный электромобиль с запасом хода 700 км

Бренд Lynk & Co (часть китайской компании Geely) подготовил новый электрокар под названием Zero. Пока что это концепт, но уже в 2021 году автомобиль обещают сделать серийным.

Концепт Lynk & Co Zero – это "туристическое купе", построенное на платформе Geely EV под названием SEA (Sustainable Experience Architecture).

Автомобиль отличается приземистым внешним видом на спортивный манер. У него обтекаемый кузов с большими углами наклона передних и задних стоек. Спереди он похож на Porsche Panamera за счет высоко посаженных фар.

На одном заряде Lynk & Co Zero проезжает 700 км (правда, это по устаревшей методике NEDC), а разгон от 0 до 100 км/ч займет менее четырех секунд.

В оснащение электрокара входит мультимедиа с большим экраном и голосовым помощником.

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