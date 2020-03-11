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11 марта • обновлено в 12:35
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Даже Toyota: 20 электрокаров, которые интересуют украинцев

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С каждым годом автомобильный рынок пополняется все новыми и новыми моделями электромобилей. Естественно, это подогревает интерес публики к "электричкам" в целом.

Причем немалое любопытство к электромобильным течениям проявляют украинцы, несмотря на то, что авторынок страны находится далеко не в лучшем положении. Уже как несколько лет в Украине электрокары хорошо продаются, а данная тема до сих пор является трендом.

В связи с этим сайт Autogeek решил выяснить, какие именно электромобили интересуют украинцев больше всего. Издание исследовало количество поисковых запросов в Интернете за прошлый год относительно популярных моделей электрокаров и определило те машины, которые в Украине "гуглят" большего всего.

Даже Toyota: 20 электрокаров, которые интересуют украинцев

cars.com

В общий список было включено 20 моделей – в рейтинге они располагаются по порядку, исходя из количества запросов, которые на них приходятся. Закономерно, но в ТОП вошли не только самые продающиеся электрокары, но также малоизвестные модели вроде Toyota RAV4 EV и Ford Focus Electriс, а также модели, которые не представлены в Украине (например, Volkswagen e-Up).

Volkswagen e-Up - победитель рейтинга

Volkswagen e-Up - победитель рейтинга

hevcars.com.ua

Указанные цены – за новые авто (даже в случае с моделями, которые уже не выпускаются)

1. Volkswagen e-Up, 347 млн запросов

Запас хода 260 км, примерная цена – $35 000

2. Tesla Model 3, 310 млн запросов

Запас хода 354-500 км, примерная цена – $39 000 -45 000

3. Tesla Model S, 275 млн запросов

Запас хода 613-632 км, примерная цена – $65 000-130 000

4. Volkswagen e-Golf, 251 млн запросов

Запас хода 300 км, примерная цена – $36 000

5. Tesla Model X, 214 млн запросов

Запас хода 417-565 км, примерная цена – $70 000-130 000

6. Ford Focus Electric, 188 млн запросов

Запас хода 185 км, примерная цена – $29 000

7. Tesla Model Y, 134 млн запросов

Запас хода 370-483 км, примерная цена – $39 000-60 000

8. Nissan Leaf I, 114 млн запросов

Запас хода 121 км, примерная цена – $30 000

9. BMW i3, 71 млн запросов

Запас хода 359 км, примерная цена – $50 000-57 000

10. Audi e-Tron, 58 млн запросов

Запас хода 347-446 км, примерная цена – $79 000-90 000

11. Jaguar i-Pace, 51 млн запросов

Запас хода 480 км, примерная цена – $68 000

12. Smart ForTwo Electric Drive, 37 млн запросов

Запас хода 147-159 км, примерная цена – $24 000

13. Tesla Roadster 2020, 25 млн запросов

Запас хода 998 км, примерная цена – $200 000-250 000

14. Renault ZOE, 23 млн запросов

Запас хода 390 км, примерная цена – $30 000-35 000

15. Nissan Leaf II, 17 млн запросов

Запас хода 364 км, примерная цена – $32 000

16. Nissan e-NV200, 17 млн запросов

Запас хода 280 км, примерная цена – $30 000

17. Kia Soul EV, 13 млн запросов

Запас хода 178 км, примерная цена – $35 000

18. Toyota RAV4 EV, 12 млн запросов

Запас хода 200 км, примерная цена – $45 000

19. Chevrolet Spark EV, 12 млн запросов

Запас хода 132 км, примерная цена – $27 000

20. Hyundai Ioniq Electric, 11 млн запросов

Запас хода 294 км, примерная цена – $34 000-43 000.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине может появиться электромобиль собственной разработки – его планируют продавать по цене Renault Logan.

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Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
электромобили новые авто Volkswagen Tesla Renault Toyota Hyundai Jaguar Audi BMW Nissan Ford Smart Kia Chevrolet
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