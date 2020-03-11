Даже Toyota: 20 электрокаров, которые интересуют украинцев

С каждым годом автомобильный рынок пополняется все новыми и новыми моделями электромобилей. Естественно, это подогревает интерес публики к "электричкам" в целом.

Причем немалое любопытство к электромобильным течениям проявляют украинцы, несмотря на то, что авторынок страны находится далеко не в лучшем положении. Уже как несколько лет в Украине электрокары хорошо продаются, а данная тема до сих пор является трендом.

В связи с этим сайт Autogeek решил выяснить, какие именно электромобили интересуют украинцев больше всего. Издание исследовало количество поисковых запросов в Интернете за прошлый год относительно популярных моделей электрокаров и определило те машины, которые в Украине "гуглят" большего всего.

cars.com

В общий список было включено 20 моделей – в рейтинге они располагаются по порядку, исходя из количества запросов, которые на них приходятся. Закономерно, но в ТОП вошли не только самые продающиеся электрокары, но также малоизвестные модели вроде Toyota RAV4 EV и Ford Focus Electriс, а также модели, которые не представлены в Украине (например, Volkswagen e-Up).

Volkswagen e-Up - победитель рейтинга hevcars.com.ua

Указанные цены – за новые авто (даже в случае с моделями, которые уже не выпускаются)

1. Volkswagen e-Up, 347 млн запросов

Запас хода 260 км, примерная цена – $35 000

2. Tesla Model 3, 310 млн запросов

Запас хода 354-500 км, примерная цена – $39 000 -45 000

3. Tesla Model S, 275 млн запросов

Запас хода 613-632 км, примерная цена – $65 000-130 000

4. Volkswagen e-Golf, 251 млн запросов

Запас хода 300 км, примерная цена – $36 000

5. Tesla Model X, 214 млн запросов

Запас хода 417-565 км, примерная цена – $70 000-130 000

6. Ford Focus Electric, 188 млн запросов

Запас хода 185 км, примерная цена – $29 000

7. Tesla Model Y, 134 млн запросов

Запас хода 370-483 км, примерная цена – $39 000-60 000

8. Nissan Leaf I, 114 млн запросов

Запас хода 121 км, примерная цена – $30 000

9. BMW i3, 71 млн запросов

Запас хода 359 км, примерная цена – $50 000-57 000

10. Audi e-Tron, 58 млн запросов

Запас хода 347-446 км, примерная цена – $79 000-90 000

11. Jaguar i-Pace, 51 млн запросов

Запас хода 480 км, примерная цена – $68 000

12. Smart ForTwo Electric Drive, 37 млн запросов

Запас хода 147-159 км, примерная цена – $24 000

13. Tesla Roadster 2020, 25 млн запросов

Запас хода 998 км, примерная цена – $200 000-250 000

14. Renault ZOE, 23 млн запросов

Запас хода 390 км, примерная цена – $30 000-35 000

15. Nissan Leaf II, 17 млн запросов

Запас хода 364 км, примерная цена – $32 000

16. Nissan e-NV200, 17 млн запросов

Запас хода 280 км, примерная цена – $30 000

17. Kia Soul EV, 13 млн запросов

Запас хода 178 км, примерная цена – $35 000

18. Toyota RAV4 EV, 12 млн запросов

Запас хода 200 км, примерная цена – $45 000

19. Chevrolet Spark EV, 12 млн запросов

Запас хода 132 км, примерная цена – $27 000

20. Hyundai Ioniq Electric, 11 млн запросов

Запас хода 294 км, примерная цена – $34 000-43 000.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине может появиться электромобиль собственной разработки – его планируют продавать по цене Renault Logan.

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