Электромобили Toyota получат батарею, заряжаемую за 10 минут

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
2,9 т.
Электромобили Toyota получат батарею, заряжаемую за 10 минут

Твердотельный аккумулятор, представленный Toyota, обещает радикально изменить мир электромобилей. Для его зарядки от 0 до 100% потребуется всего 10 минут.

Об этом сообщает агентство Nikkei. Технология является панацеей от недостатков, с которыми сталкиваются электромобили, работающие на обычных литий-ионных аккумуляторах, включая относительно небольшое расстояние, пройденное на одной зарядке, а также время зарядки.

В этом году компания Toyota представила модульную электрическую платформу e-TNGA

В ближайшие несколько лет Toyota планирует стать первой компанией, которая предложит покупателям электромобили с твердотельным аккумулятором. А прототип будет готов уже в будущем году. Ожидается, что твердотельные батареи станут альтернативой литий-ионным, в которых используются водные растворы электролитов. Они обладают значительно большей энергоемкостью и имеют малый вес.

Электромобили, разрабатываемые Toyota, будут иметь запас хода более чем в два раза больше, чем у автомобиля, работающего от обычной литий-ионной батареи при тех же условиях.

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Правительство Японии создает фонд размером около $19,2 млрд для поддержки декарбонизации. Часть этих средств будет использована на финансирование разработки новых батарей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Японии планируют отказаться от автомобилей с ДВС к 2035 году, а европейские производители грузовиков намерены перейти на альтернативные виды топлива к 2040 году.

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