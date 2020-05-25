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25 мая • обновлено в 15:26
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Электрокары будут везде: Volvo дала прогноз на будущее

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Все без исключения автопроизводители ожидают снятия ограничительных мер, полноценного выхода из карантина и возвращения в прежнюю экономику. Volvo даже строит планы в отношении электрокаров.

Руководитель шведской компании Хокан Самуэльссон считает, что возвращения былой популярности бензиновых и дизельных автомобилей ждать не стоит. Топ-менеджер убежден, что правительствам стоит финансировать разработку электрического транспорта и субсидировать его покупку.

Кроссовер Volvo XC40 Recharge – первый серийный электромобиль компании

Кроссовер Volvo XC40 Recharge – первый серийный электромобиль компании

volvocars.com

Самуэльссон убежден, что дальнейшее развитие бензиновых и дизельных двигателей бесперспективно, а электромобили будут стремительно набирать обороты.

Стоит отметить, что и сегодня во многих странах разработка и покупка электрокаров всячески поощряется. Даже в Украине введен нулевой акциз на соответствующие транспортные средства, а их растаможка ничего не стоит. Именно поэтому украинцы все чаще привозят б/у электромобили из-за рубежа.

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Кроссовер Volvo XC40 Recharge

Кроссовер Volvo XC40 Recharge

volvocars.com

Кроссовер Volvo XC40 Recharge – первый серийный электромобиль компании

Кроссовер Volvo XC40 Recharge – первый серийный электромобиль компании

volvocars.com

И даже несмотря на всяческую помощь при покупке электротранспорта во многих странах мира и фантастические инвестиции в разработку, такие авто по-прежнему не приносят прибыли и являются всесторонне субсидируемым транспортом, который все еще трудно коммерциализировать.

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Стоит также учитывать, что при многократно возрастающей популярности, увеличивается нагрузка на инфраструктуру, которая не скоро будет готова к тому, чтобы каждый автомобилист пересел на электрокар. Не забываем и про токсичное изготовление компонентов батарей и их вредную для окружающей среды утилизацию. В этот момент мы упираемся в точку, в которой об электромобилях говорят все чаще и позиционируют их как транспорт будущего, но отчетливых перспектив в этом направлении пока не видно.

Электромобиль Volvo XC40 Recharge способен проезжать до 500 км

Электромобиль Volvo XC40 Recharge способен проезжать до 500 км

volvocars.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о революционно надежной батарее для электрокаров, которую разработали специалисты General Motors.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Volvo бензин электромобили новые авто авто
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