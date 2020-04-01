Электрический ЗАЗ: первые фото нового Ланос 2021

Электромобиль ЗАЗ Ланос становится все ближе благодаря первым изображениям, которые демонстрируют его дизайн – AutoOboz на эксклюзивных правах показывает фото. Имя новинки – ZAZ Lanos EV.

Украинский электромобиль выполнен на базе стандартного ЗАЗ Ланос, однако его пришлось модифицировать под требования нового времени. Таким образом, Lanos 2021 модельного года выглядит свежо и актуально.

От прежней модели, которая встала на конвейер ЗАЗа в 2005 году, электрический Ланос в первую очередь отличается более аэродинамичным бампером (это важно для электромобилей). EV требует меньше воздуха для охлаждения агрегатов в сравнении с ДВС, поэтому передняя решетка заменена хромированной декоративной панелью с логотипом ЗАЗ.

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Фары слегка изменили свою форму, обновилась их графика благодаря современной светодиодной оптике. Колеса стали крупнее, а дорожный просвет увеличился – очень актуально для украинских дорог, которые, к сожалению, не успевают обновляться за современным автопромом.

Корма сохранила фирменные "карамельные" задние фонари ЗАЗ Ланос, которые немного изменились и по последней моде соединены между собой светодиодной полосой. И, конечно, новый зеленый цвет, который недвусмысленно намекает, что новый Ланос здесь для защиты природы и прочих экологичных делишек.

В 2007 году был представлен ZAZ Lanos M – глубоко модернизированная модель, однако дальше прототипа дело не пошло zaz.autoportal.ua

Электромобиль ZAZ Lanos 2021 мог бы получить не один, а (в качестве опции) два мотора – по одному на каждую ость, обеспечив машине таким образом систему полного привода. В сочетании с повышенным клиренсом это подарило бы новый эксплуатационный опыт.

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Благодаря небольшой массе автомобиля, его можно было бы оснастить батарейным блоком емкостью 30-40 кВтч, который позволил бы преодолевать от 350 до 400 км после одной полной зарядки. О цене рассуждать пока рано, но было бы здорово удержать ее в пределах 12 тыс. долларов.

Каждый украинец знает, как выглядит ЗАЗ Ланос avtozaz.com

Дизайн Lanos до сих пор смотрится аккуратно и современно avtozaz.com

Когда такой автомобиль может появиться среди моделей ЗАЗ, точно не известно. Возможно, уже в следующем году – 1 апреля 2021. Или еще через год – 1 апреля 2022-го.

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