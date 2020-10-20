Электрический Porsche Macan впервые заметили на тестах

На одном из тестовых полигонов впервые замечен купеобразный электромобиль Porsche Macan.

Об этом сообщат портал Carscoops. Параллельно с разработкой нового поколения Porsche Macan, в компаниии ведут работы по созданию электрического купеобразного кроссовера на его базе.

Несмотря на общее для моделей имя, электрический Macan буде построен на совершенно иной платформе PPE (Premium Platform Electric), которая разрабатывалась совместными усилиями инженеров Porsche и Audi. Она будет использоваться как на легковых автомобилях с электроприводом, так и на кроссоверах двух немецких брендов.

Технические особенности пока хранятся в строжайшем секрете. Ожидается, что серийный вариант электрического купеобразного кроссовера появится в продаже в 2022 году, а презентация новинки состоится в середине будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche наймет 400 сотрудников Audi для производства элеткрокара Taycan.