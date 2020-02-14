Электрический кроссовер VW выехал на дороги под видом Opel

Компания VW продолжает тестировать свой следующий электромобиль – кроссовер ID.4. Чтобы новинку не рассекретили раньше времени, ее замаскировали под... Opel.

Фотографии прототипа, который бороздит заснеженные дороги Европы, опубликовал ресурс Carscoops. Не смотря на то, что новинка явно копирует внешний вид Grandland X (за счёт "хитрой" плёнки), в ней можно разглядеть черты предстоящего ID.4. Но, что интересно, это уже вторая версия псевдо-Опеля от Volkswagen: ранее компания из Вольфсбурга уже испытывала ID.4 под видом Opel, однако тогда маскировка была не такой очевидной.

Volkswagen ID.4, замаскированный под Opel carscoops.com

Как бы то ни было, но обман не удался и во второй раз – фотошпионов, которые не первый год снимают автомобили в камуфляже, сложно обмануть.

Opel Grandland X opel.de

Что же касается самого электрического кроссовера VW ID.4, он будет максимально унифицирован с хетчбэком ID.3. С последним его объединит платформа MEB, батареи емкостью 45, 58 кВт и 77 кВт/ч (их будет хватать на запас хода в 330, 420 и 550 км соответственно); а вот в плане "движка" SUV будет несколько отличаться: уже в базе он получил двухмоторную силовую установку: спереди пропишется мотор на 110 л.с., а сзади – мощностью 204 л.с. По размерам Volkswagen ID.4 будет близок к Tiguan.

Volkswagen ID.4, замаскированный под Opel carscoops.com

Volkswagen ID.4, замаскированный под Opel carscoops.com

Volkswagen ID.4, замаскированный под Opel carscoops.com

Дебютирует новый электромобиль Фольксваген в июне этого года на автосалоне в Детройте. Сначала, в 2021 году, новинку начнут выпускать в Европе, а затем, в 2022-м, она отправится на конвейер в США.

Volkswagen ID.4, замаскированный под Opel carscoops.com

Volkswagen ID.4, замаскированный под Opel carscoops.com

Volkswagen ID.4, замаскированный под Opel carscoops.com

Кстати, как уже сообщал OBOZREVATEL, параллельно Volkswagen тестирует новый Caddy. Его также замаскировали под другое авто – одну из моделей Renault.

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