Электрический кроссовер Volkswagen поймали на дороге

Новый кроссовер Volkswagen ID.4 развивается даже быстрее, чем мы могли предположить. Модель завершает стадию дорожных испытаний и уже не стесняется показываться фотошпионам.

Электрический кроссовер – второй автомобиль в новой линейке EV немецкого бренда. Первым стал компактный хэтчбек VW ID.3. В дальнейшем появится еще несколько кроссоверов, городской автомобиль, минивэн и роскошный седан. Как стало известно OBOZREVATEL, производство Фольксваген ID.4 начнется уже в этом году в Европе, а с 2022 – в США.

Новый Volkswagen ID.4 показался живьем carscoops.com

Официальная премьера новинки состоится позже в этом году, но мы и сейчас можем сделать много выводов о дизайне электрического кроссовера. Во многом благодаря слабому камуфляжу, который практически отсутствует, рассмотреть внешность – не проблема.

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Форма кузова напоминает не только SUV, но и минивэн, что намекает на просторный салон. Возможно, в качестве опции VW ID.4 можно будет купить с тремя рядами кресел. Очевидную камуфляжную пленку можно заметить разве что на логотипе компании и задних фонарях: они на самом деле будут соединены между собой светодиодной полосой.

Прежде VW показывал новый кроссовер в таком забавном камуфляже motor1.com

Упомянутый VW ID.3 поделится не только модульной платформой, но и батареями емкостью 45-77 кВтч. В случае с новым кроссовером в зависимости от выбранного блока запас хода на одной зарядке составит 330, 420 и 550 км.

Три года назад все начиналось с концепции купеобразного кроссовера. Тем не менее, и такой электромобиль в линейке Volkswagen еще может появиться vw.com

Как сообщал OBOZREVATEL, электромобиль Volkswagen ID.3 получил собственный голос в буквальном смысле.

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