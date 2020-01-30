Электрический кроссовер Ford вызвал ажиотажный спрос

За первый в истории бренда Ford электрическим кроссовером Mustang Mach-E внесли аванс 32 тысячи покупателей.

Как стало известно OBOZREVATEL, электрический кроссовер Ford вызвал большой интерес у покупателей. Всего два месяца прошло с момента мирового дебюта электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, а за машиной уже выстроилась очередь из 32 тысяч покупателей, которые внесли предоплату в размере $500.

Ford Mustang Mach-E уже собрал 32 тысячи предзаказов media.ford.com

Новости Электрический кроссовер Ford представлен официально

По словам представителей Ford, в этом году компания готова изготовить порядка 50 тысяч электромобилей Mustang Mach-E, так что на этот год осталось всего 18 тысяч доступных к заказу машин.

В этом году планируется изготовить 50 тысяч Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Конечно же, есть вероятность, что не все покупатели, которые внесли залог, реально приобретут машину. Например, процент отказов на Tesla Model 3 составляет примерно от 12 до 23 процентов. Так что, если аналогичная тенденция будет справедлива для новинки от Ford, реальное число покупателей составит порядка 24-28 тысяч из нынешних 32-х.

Салон Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Напомним, что в этом году Ford Mustang Mach-E будет доступен в пяти версиях, включая начальную комплектацию с моноприводом, стоимостью $43895 (без компенсации) и топовой полноприводной версии Mach-E GT с наиболее энергоемкой батареей, которую оценили в $60500 (без компенсации). Ранее в компании Ford рассказали, что 80% предзаказов приходится на версии с более мощной батареей.

Стоимость Ford Mustang Mach-E в США начинается с $43895. После приобретения электромобиля покупателю выплачивается компенсация в размере $7500 media.ford.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Ford намерена вложить более 40 миллионов евро в завод по производству батарей для электромобилей.

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