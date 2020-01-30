Главная Новости
30 января • обновлено в 16:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электромобили

Электрический кроссовер Ford вызвал ажиотажный спрос

987
Читать материал на украинском

За первый в истории бренда Ford электрическим кроссовером Mustang Mach-E внесли аванс 32 тысячи покупателей.

Как стало известно OBOZREVATEL, электрический кроссовер Ford вызвал большой интерес у покупателей. Всего два месяца прошло с момента мирового дебюта электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, а за машиной уже выстроилась очередь из 32 тысяч покупателей, которые внесли предоплату в размере $500.

Ford Mustang Mach-E уже собрал 32 тысячи предзаказов

Ford Mustang Mach-E уже собрал 32 тысячи предзаказов

media.ford.com

Новости
Электрический кроссовер Ford представлен официально

По словам представителей Ford, в этом году компания готова изготовить порядка 50 тысяч электромобилей Mustang Mach-E, так что на этот год осталось всего 18 тысяч доступных к заказу машин.

В этом году планируется изготовить 50 тысяч Ford Mustang Mach-E

В этом году планируется изготовить 50 тысяч Ford Mustang Mach-E

media.ford.com

Конечно же, есть вероятность, что не все покупатели, которые внесли залог, реально приобретут машину. Например, процент отказов на Tesla Model 3 составляет примерно от 12 до 23 процентов. Так что, если аналогичная тенденция будет справедлива для новинки от Ford, реальное число покупателей составит порядка 24-28 тысяч из нынешних 32-х.

Салон Ford Mustang Mach-E

Салон Ford Mustang Mach-E

media.ford.com

Новости
Прощай Tesla, здравствуй Ford!

Напомним, что в этом году Ford Mustang Mach-E будет доступен в пяти версиях, включая начальную комплектацию с моноприводом, стоимостью $43895 (без компенсации) и топовой полноприводной версии Mach-E GT с наиболее энергоемкой батареей, которую оценили в $60500 (без компенсации). Ранее в компании Ford рассказали, что 80% предзаказов приходится на версии с более мощной батареей.

Стоимость Ford Mustang Mach-E в США начинается с $43895. После приобретения электромобиля покупателю выплачивается компенсация в размере $7500

Стоимость Ford Mustang Mach-E в США начинается с $43895. После приобретения электромобиля покупателю выплачивается компенсация в размере $7500

media.ford.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Ford намерена вложить более 40 миллионов евро в завод по производству батарей для электромобилей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
электромобили кроссовер новости авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги