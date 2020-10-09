Электрический Audi e-tron GT получит 'немецкую прописку'

На немецком заводе Audi в Некарзульме ведется подготовка к запуску серийного производства нового электромобиля Audi e-tron GT.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Эта модель станет первым электромобилем марки, изготовленным в Германии. До этого производство электрокаров Audi осуществлялось на заводах компании в Бельгии и Китае.

Новый представитель электрического семейства Audi будет выпускаться на том же предприятии в Некарзульме, где сегодня производится флагманский седан Audi A8. Для этого производственные площади завода были расширены, модернизированы и подготовлены для выполнения новых задач. В частности, количество выполняемых технологических процессов на этапе сборки увеличилось с 16 до 36. Впервые для концерна Volkswagen Group автомобили с ДВС и электрокары будут собираться параллельно на одном предприятии.

Для Audi e-tron GT разработана уникальная система генерации звука, которая позволит слышать приближение автомобиля пешеходам, а также будет услаждать слух водителя. Динамик звука размещается в передней части машины под капотом, а в качестве опции можно будет заказать комплект из шести динамиков, по паре под капотом, в багажнике и в задних дверях. Кроме того, два динамика расположены в салоне. Водитель сможет выбирать между несколькими вариантами звучания с помощью мультимедийной системы Audi drive select.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi представила первый в мире электрокар с тремя моторами.