Citroen показал самый дешевый электромобиль в мире

На специальной презентации в Париже компания Citroen представила уникальный электрокар Citroen Ami.

Как стало известно OBOZREVATEL, новинка станет самым дешевым электромобилем в мире. Автомобиль представляет собой развитие концепта Ami, представленного на прошлогоднем автошоу в Женеве.

Citroen Ami fr-media.citroen.com

Citroen сегодня представил в Париже свое видение современной, массово доступной мобильности. По мнению французов, спасением для городских жителей станет возрожденная в электрической форме "вуатюретка", для управления которой не требуется наличие водительских прав.

Citroen Ami fr-media.citroen.com

Как и все автопроизводители, Citroen ищет новый формат городской мобильности и одновременно магическую формулу вовлечения в автомобилизацию нынешних тинэйджеров, которые массово отказываются получать водительские права. В самом деле, обладание автомобилем в крупных мегаполисах Европы становится все более обременительным. С одной стороны, заторов и пробок меньше не становится, с другой стороны, политики накладывают все больше ограничений на саму возможность использования автомобиля в городах, особенно в центральной части.

Citroen Ami fr-media.citroen.com

Так, тенденция запрета дизелей и выделения в городах зон с низкими выбросами углекислого газа ширится быстрее коронавируса. Стоимость получения номерного знака во Франции – 500 евро, а водительских прав – и вовсе 1800! Не удивительно, что и подростки, и люди старшего возраста все чаще предпочитают общественный транспорт.

По оценкам специалистов, к 2050 году 66% мирового населения будут жить в городах. И многие из них, по мнению Citroen, все так же будут привержены перемещению на персональном автотранспорте. При условии, что он будет недорогим в покупке, дешевым в содержании и легким в управлении.

Citroen Ami fr-media.citroen.com

Ami –100% ëlectric, как называет французская компания наследника модели Ami 60-70-х годов прошлого века, должен стать именно таким транспортным средством. 2-местная конструкция без моторного отсека и багажника с длиной 2,41 м, шириной 1,39 м и высотой 1,52 м способна разворачиваться на "пятачке" диаметром 7,2 м.

Citroen Ami fr-media.citroen.com

Ее приводит 6-киловаттный электромоторчик – чуть мощнее газонокосилки, – который питается от 5,5-киловаттной батареи. С ней 485-килограммовый Ami может проехать до 70 км с максимальной скоростью 45 км/ч, а заряжается аккумулятор от обычной однофазной розетки на 220 вольт. И всего за 3 часа.

Теперь самое главное: управлять Ami можно с 14 лет во Франции и Италии или с 16 лет – в других странах Европы. Его базовая цена – 6900 евро (во Франции – 6000 евро с экобонусом от государства). Его также можно взять в лизинг за 19,99 евро/месяц (при первоначальном взносе 2644 евро) или за 0,26 евро в минуту – столько же стоит электроскутер в Париже.

Citroen Ami обойдется покупателям во Франции в 6000 евро fr-media.citroen.com

Чтобы вышла такая цена, инженеры пошли на целый ряд ухищрений. Автомобиль имеет пластиковый кузов на стальной пространственной раме, а левая двери полностью идентична правой. Но открываются по-разному – водительская против движения, пассажирская традиционно – по ходу! Стекла не опускаются, но, так же как и у "старичка" 2CV, вручную открываются как форточки.

У Citroen Ami двери открываются в разные стороны fr-media.citroen.com

Вместо рычага коробки передач – три кнопки слева от водительского кресла. Ни навигации, ни магнитолы нет – только подставка под смартфон, который и обеспечивает тут функции мультимедийной системы.

Citroen Ami fr-media.citroen.com

Citroen Ami fr-media.citroen.com

Место для багажа – в ногах пассажира, в глубоких нишах в дверях или за спинками сидений.

Citroen Ami fr-media.citroen.com

При этом панорамная крыша поставляется в стандарте. Тогда, как всякие коврики, сеточки и ящички – опции для самостоятельной установки. Клиент просто получает их по почте в коробке и после сам монтирует.

При этом панорамная крыша поставляется в стандарте fr-media.citroen.com

Кстати, и сам автомобиль будет продаваться исключительно он-лайн. И даже больше – кроме традиционных дилеров Citroen, его будут продавать в крупнейших сетях магазинов бытовой техники и электроники, а доставлять покупателям будут на дом.

Цвет кузова только один – серо-голубой, но на выбор доступный разные цветовые акценты. fr-media.citroen.com

Облик Citroen Ami можно будет персонализировать с учетом индивидуальных предпочтений fr-media.citroen.com

Олег Василевский, специально для АвтоОбоза из Парижа.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen показала кроссовер с рекордно низким расходом топлива.

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