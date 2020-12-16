Bollinger показал предсерийные электрические вездеходы В1 и В2

Компания Bollinger Motors представила новый облик электрических внедорожника B1 и пикапа B2.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Проект Роберта Боллинджера стартовал несколько лет назад. К концу нынешнего года Bollinger Motors обещал начать мелкосерийное производство своих моделей, но коронавирус внес свои коррективы.

Своего рода компенсацией можно считать презентацию предсерийных версий вездеходов В1 и В2, которые получили обновленный дизайн и пропорций, а также целый ряд изменений в конструкции.

В частности, средняя стойка смещена вперед для облегчения входа и выхода задних пассажиров. Оконная линия стала располагаться выше. Автомобиль получил обычные подъемные стекла вместо сдвижных, а вместо трех стеклоочистителей на лобовом оставили только два. Также высота лобового, заднего и боковых стекол была увеличена для улучшения обзорности.

Прямоугольные сетчатые воздухозаборники вокруг светодиодных фар головного света канули в Лету. В компании переделали конструкцию системы охлаждения, которая теперь находится за передним бампером и не нуждается в дополнительном притоке воздуха. Сами блок-фары сместили ближе к крыльям. В результате всех этих изменений удалось существенно увеличить объем переднего багажного отделения.

Пикап Bollinger B2 получил аналогичные изменения в конструкции. Но главным отличием стала новая грузовая платформа, которая крепится к раме отдельно от кабины, что повышает ее ремонтопригодность или позволит заменить в случае необходимости. При этом конструкторы сохранили ведущий в салон небольшой люк, который позволяет перевозить длинномеры.

Как внедорожник, так и пикап будут комплектоваться силовым агрегатом, состоящим из двух электродвигателей суммарной мощностью 622 л.с. и крутящим моментом 906 Нм. Они работают в тандеме с двухступенчатыми редукторами. Питание для моторов обеспечит батарея емкостью 120 кВтч.

По данным производителя с таким арсеналом на разгон до 100 км/ч автомобилям потребуется 4,5 с, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 161 км/ч. Запас хода при полностью заряженной АКБ обещают не менее 320 км.

Производство серийным экземпляров В1 и В2 планируется начать в будущем году, а стоимость как внедорожника, так и пикапа будет начинаться с $125 тысяч.

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