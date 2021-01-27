Байден намерен пересадить госчиновников на американские электромобили

В своей речи новоизбранный президент США Джо Байден выступил с инициативой пересадить госчиновников на электромобили.

Об этом сообщает ABCNewsLive. По данным Байдена, федеральное правительство США располагает огромным автопарком, который в 2019 году насчитывал почти 650 тысяч автомобилей.

По мнению Джо Байдена, их необходимо заменить электромобилями, причем, изготовленными в США. Это не только позволит существенно снизить расходы, но и обеспечит работой сотни тысяч американцев.

President Joe Biden announced the ambitious plan of replacing the entire fleet of autos owned by the federal government with electric vehicles as his administration takes steps to embrace clean energy. https://t.co/4u1ouiEYav pic.twitter.com/SyuIKwDEJx — ABC News Live (@ABCNewsLive) January 26, 2021

"Федеральное правительство владеет огромным парком транспортных средств, которые мы собираемся заменить чистыми электромобилями, произведенными прямо здесь, в Америке, американскими рабочими", - сказал Байден. "Это будет крупнейшая мобилизация государственных инвестиций в закупки, инфраструктуру и НИОКР со времен Второй мировой войны".

Это решение также является частью плана администрации Байдена по созданию миллиона рабочих мест в автомобильном секторе. Президент сказал, что хочет "позиционировать Америку как мирового лидера в производстве электромобилей, а также узлов и агрегатов для них". Поэтому требования к локализации производства будут ужесточены.

Это также будет распространяться на инфраструктуру, поскольку план президента предусматривает крупные инвестиции в создание 550 тысяч зарядных станций для электромобилей на всей территории США.

Правительство использует 250 000 автомобилей, 225 000 коммерческих машин почтовой службы, а также 173 000 военных машин. В 2019 году они проехали в общей сложности 7,2 млрд км, поэтому возможность избавиться от вредных выбросов станет хорошим вкладом в защиту окружающей среды.

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