Байден намерен пересадить госчиновников на американские электромобили

В своей речи новоизбранный президент США Джо Байден выступил с инициативой пересадить госчиновников на электромобили.

Об этом сообщает ABCNewsLive. По данным Байдена, федеральное правительство США располагает огромным автопарком, который в 2019 году насчитывал почти 650 тысяч автомобилей.

По мнению Джо Байдена, их необходимо заменить электромобилями, причем, изготовленными в США. Это не только позволит существенно снизить расходы, но и обеспечит работой сотни тысяч американцев.

