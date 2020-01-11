Соперник Duster от Skoda и ржавый Cybertruck: ТОП новостей недели

Праздники оставили после себя не только пустоту в холодильнике, но и воспоминания о старых и необычных автомобилях. А новый год принес курьезные новости. О чем пользователи читали на этой неделе больше всего?

OBOZREVATEL вспомнил наиболее резонансные материалы, которые всех удивили.

Skoda Vision IN skoda-storyboard.com

Сегмент бюджетных кроссоверов постоянно расширяется, но доминирует в нем Renault Duster. Компания Skoda уже подготовила свой ответ и даже показала официальные изображения новинки.

Renault Captur с электромотором можно заряжать от сети group.renault.com

Электромобили – это слишком просто и скучно. Поэтому специалисты Renault представили сразу две гибридных модели. В одной из них три мотора, другая способна проехать 50 км исключительно на электротяге.

Знали вы или нет, но Таврия, Славута и Нива могли собирать в Греции! Мы даже раздобыли изображения перспективных европейских модификаций, которым так и не случилось появиться на свет.

Tesla Cybertruck на базе УАЗа выглядит довольно необычно motor1.com

Электропикап Tesla Cybertruck еще не успел отправиться к покупателям, а в России кузов подобного автомобиля уже покрылся ржавчиной... Как им это удается?

Киевское кладбище автомобилей сфотографировали со всех сторон. Огромное количество брошенных автобусов скрывается в необычном здании – завораживающее зрелище!

Hongqi H9 autohome.com.cn

В Китае продемонстрировали местный взгляд на роскошные автомобили представительского класса. Новая машина похожа на Rolls-Royce!

Новости Opel презентовал в Брюсселе флагманскую модель

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал