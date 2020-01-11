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11 января • обновлено в 18:31
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Соперник Duster от Skoda и ржавый Cybertruck: ТОП новостей недели

1.3т
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Праздники оставили после себя не только пустоту в холодильнике, но и воспоминания о старых и необычных автомобилях. А новый год принес курьезные новости. О чем пользователи читали на этой неделе больше всего?

OBOZREVATEL вспомнил наиболее резонансные материалы, которые всех удивили.

Skoda Vision IN

Skoda Vision IN

skoda-storyboard.com

Сегмент бюджетных кроссоверов постоянно расширяется, но доминирует в нем Renault Duster. Компания Skoda уже подготовила свой ответ и даже показала официальные изображения новинки.

Renault Captur с электромотором можно заряжать от сети

Renault Captur с электромотором можно заряжать от сети

group.renault.com

Электромобили – это слишком просто и скучно. Поэтому специалисты Renault представили сразу две гибридных модели. В одной из них три мотора, другая способна проехать 50 км исключительно на электротяге.

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Tesla Cybertruck на базе УАЗа выглядит довольно необычно

Tesla Cybertruck на базе УАЗа выглядит довольно необычно

motor1.com

Электропикап Tesla Cybertruck еще не успел отправиться к покупателям, а в России кузов подобного автомобиля уже покрылся ржавчиной... Как им это удается?

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Hongqi H9

Hongqi H9

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто ретро б/у автомобиль внедорожник электромобили кроссовер бюджетный автомобиль гибрид ЗАЗ ВАЗ китайский автомобиль Renault Skoda Tesla
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